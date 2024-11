Mala suerte para Neymar: se volvió a lesionar al jugar menos de media hora en Al Hilal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Revés para el crack brasilero. Neymar tuvo que ser sustituido por lesión tras sólo jugar menos de media hora del partido de la cuarta jornada de la Champions League de Asia en el que su equipo, el Al-Hilal, ganó por 3-0 al Esteghlal iraní con un triplete de Aleksandar Mitrovic.

Neymar, con pasado en el Santos, Barcelona y PSG, entró en el campo en el minuto 58 en sustitución de Nasser Al Dawsari, pero en el 87 tuvo que dejar el campo con molestias en la parte anterior del muslo izquierdo y gestos de dolor. Fue reemplazado por Mohammed Al Qahtani para jugar los últimos minutos.

Regresó a los terrenos de juego el pasado 21 de octubre tras superar la grave lesión de rodilla que lo mantuvo de baja durante un año. Fue también en la Champions asiática contra el Al Ain de Emiratos Árabes. No obstante, en esta oportunidad Neymar no tuvo mucha suerte.

La lesión de Neymar que lo sacó del partido

Molestia en Neymar por su nueva lesión en Al Hilal. | Fuente: Disney+

Hay que tener en cuenta que el popular 'Ney' sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y de un menisco de la pierna izquierda en el encuentro que la selección brasilera disputó el 17 de octubre de 2023 con Uruguay.

En tanto, no fue convocado para lo que serán los partidos de la 'Canarinha' contra Venezuela y Uruguay en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Dórival Junior, DT de la Selección de Brasil, prescindió de Neymar y llamó como delanteros a Estêvão (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Savinho (Manchester City) y Vinícius Junior (Real Madrid).

Por otra parte, el director técnico del Inter Miami, Gerardo Martino, se manifestó si es que su equipo tiene la capacidad de sumar al atacante de cara a la próxima temporada de la MLS.

Neymar no va a la MLS

"Yo llegué al Barcelona en el mismo momento que Ney, fue un buen año, para mí poder dirigir a jugadores de tanta jerarquía siempre es especial. Pero no hay más que eso", dijo en rueda de prensa.

Además, agregó que "ya habiendo venido Lionel Messi y el resto de los muchachos, lo que no me imagino es, si la liga no flexibiliza el tema salarial, cómo se llevaría adelante. No sé la puesta en marcha cómo sería. Si hay algo que tiene la MLS, es que las reglas son estrictas. Partiendo de estas bases, hoy esto es imposible".

