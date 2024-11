Manuel Barreto tras picantes palabras de Jean Ferrari a Bruno Marioni: "A mi 'presi' lo banco a muerte"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario tiene un día como el bicampeón de la Liga1 Te Apuesto. Los cremas festejan luego de la igualdad sin goles con Los Chankas, además de la caída 2-1 de Alianza Lima ante Cusco FC.

Luego del cotejo en Andahuaylas, el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, tuvo contundentes declaraciones sobre Bruno Marioni, ahora exdirector de Fútbol de la tienda blanquiazul. "Yo solo soy una herramienta, pero una herramienta que tiene los *** así de grandes. A ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol peruano. A ti, Marioni, sí, para ti", dijo el directivo merengue.

Ahora, en conversación con Fútbol como cancha de RPP, el gerente deportivo de Universitario, Manuel Barreto, fue consultado en relación a las palabras de Ferrari.

Universitario y la palabra de Manuel Barreto por Jean Ferrari

La palabra de Manuel Barreto por Jean Ferrari. | Fuente: RPP

"Lo que puedo decir es que hemos sentido, convivido con una presión mediática orquestada para influenciar al arbitraje, buscando de cualquier forma que no nos vaya bien", señaló.

De otro lado, el también exjugador de la escuadra estudiantil comentó respecto lo que sintieron en la interna del club a lo largo del año.

"No que a ellos les vaya bien, sino que nosotros no consigamos nuestros objetivos. Más preocupados por ver cómo hago para molestar al otro. Lo hemos sentido durante toda la temporada. No he visto lo de Jean, pero a mi 'presi' lo banco a muerte", sostuvo el dirigente de Universitario.

Además, dio cuenta sobre las virtudes del plantel de Universitario que se coronó bicampeón del fútbol peruano. Van a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Lo que dejó el Universitario bicampeón

"Esto es producto de la estabilidad que se ha dado con la llegada de Jean. Personas que trabajan y ahora todo da sus frutos. La unión que se ha generado en el universo del club es grande desde jugadores, comando técnico, hinchada y más. Hemos roto registros que nunca se habían dado como el mejor promedio de goles en contra en la historia del club. Ganar todos los partidos de local en el año con el tiempo se le dará mucho más valor", apuntó Manuel Barreto.

Por último, agregó que "sabíamos que se iba a definir al final. La clave ha sido el equipo. Tuvimos a Alex Valera fuera y también expulsiones. A cada uno, cuando le tocó, estuvo a la altura".

