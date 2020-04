Neymar y Lautaro Martínez aparecen en la agenda de fichajes del Barcelona | Fuente: EFE

Barcelona se ha caracterizado por ser uno de los principales protagonistas en los mercados de pases de Europa. Pagando grandes cantidades o vendiendo por altas cifras, los azulgranas siempre dan que hablar en las fechas de transferencia, como ya sucedió con Neymar, Philippe Coutinho, Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann o Frenkie De Jong.

Para el próximo mercado, los nombres que resaltan en la agenda del Barza son el de Lautaro Martínez (Inter de Milán) y la posible vuelta de Neymar, sin embargo, la realidad del club no apuntaría a incorporarlos, tal como lo deslizó Javier Tebas, el presidente de La Liga

"No es verdad que el Barza negocie el fichaje de figuras. No están negociando. Están más pendientes de cuándo empezamos (temporada 2019-20) que de fichar. Va a haber trueques, pero ningún club de Europa está en eso ahora", afirmó Tebas en diálogo con la Asociación de Directivos y Ejecutivos de las empresas aragonesas.

"Están pendientes de terminar y de los daños. Está todo parado. Ni Neymar ni Lautaro. Me he quedado sorprendido. No está en eso el Barça", añadió el mandatario principal de La Liga.

No cabe duda de la relevancia de Tebas en el balompié español y su contacto con los directivos del Barcelona podría haber dado el primer indicio de la realidad del club en el siguiente mercado de pases.