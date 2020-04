El delantero quiere volver a las canchas. | Fuente: AFP

El delantero Neymar aseguró que se siente ansioso por no saber cuándo volverá a las canchas. A través de su departamento de comunicación, la estrella del PSG también señaló que extraña a sus compañeros, en medio de los rumores de su posible regreso a Barcelona.

"No saber cuándo vamos a volver me provoca ansiedad. Es extraño no poder jugar, competir, el ambiente del club, no estar con mis compañeros del PSG", afirmó Neymar, quien se encuentra haciendo cuarentena en su mansión en Brasil.

Asimismo, 'Ney' señaló que espera se toma una decisión sobre el regreso del fútbol, lo cual es estudiado por las autoridades de todo el mundo. "La verdad es que echo de menos el fútbol. Estoy seguro de que los aficionados también quieren vernos a todos de vuelta en el campo lo antes posible. Espero que la decisión salga lo antes posible", añadió el delantero.

Neymar dejó París debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El delantero viajó hasta Brasil con permiso del club para guardar cuarentena, así como otros de sus compañeros. 'Ney', además, se encuentra en el ojo de la polémica debido a que nuevamente se rumorea que puede volver a Barcelona en el mercado de fichajes, lo cual intentó antes de iniciarse la temporada y que culminó con el repudio de los hinchas del PSG.