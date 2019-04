Óscar Ruggeri fue hipnotizado como parte de un reto del programa "90 minutos de Fútbol" | Fuente: Fox Sports

El ex futbolista argentino Óscar Ruggeri y panelista del programa "90 minutos de Fútbol" de Fox Sports pasó por el reto de ser hipnotizado. El resultado asombró a muchos: el ex campeón del mundo en México 86 pudo soportar el peso del hipnotizador sobre su abdomen sin doblegarse.



Leonardo Tusam, el mentalista que realizó el acto, primero le realizó unos trabajos de concentración a un escéptico Ruggeri. Minutos después, el argentino fue colocado en posición horizontal y Tusam se paró sobre él ante la mirada de asombro de los presentes.

Al despertar, Ruggeri aseguró no acordarse de nada, pues pensó que solo le colocaron las manos sobre el pecho, mas no los pies.

"No tengo nada que decir", atinó a decir el ex Real Madrid, pues no creyó en lo que había sido capaz de hacer hasta que le mostraron las imágenes.