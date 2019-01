Padre de Emiliano Sala tras suspensión de búsqueda: "Que sigan, por favor, no se puede vivir así"

Familia de Emiliano Sala pide que continúe la búsqueda. | Fuente: TyC Sports

Luego de firmar por Cardiff City, Emiliano Sala regresó a Nantes para despedirse de sus compañeros. Lo hizo. Hubo bromas, abrazos y fotos de despedida. Hasta ese momento, nadie sabía lo que sucedería: en el vuelo de vuelta a Cardiff, la avioneta en la que el argentino viajaba desapareció.

Este jueves, tras tres días de búsqueda en el Canal de la Mancha sin encontrar pistas, la Policía de Guemsey decidió suspender el operativo.

"Las posibilidades de supervivencia son extremadamente remotas", explicó David Barker, capitán de la misión, quien aseguró que el incidente se mantendrá abierto, pero no lo buscarán activamente.

Al enterarse de la noticia, la familia del futbolista alzó su voz de protesta. "Que sigan buscando, por favor, no se puede vivir así. Que no lo dejen de buscar. No puede ser que desaparezca un avión y no tengan rastro de nada", dijo Horacio, el padre de Emiliano Sala, a TyC Sports.