Holanda vs Ucrania por el grupo C de la Eurocopa 2021 | Fuente: AFP

Holanda vs Ucrania EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este domingo 13 de junio en el Ámsterdam Arena , por la fecha 1 del Grupo C de la Eurocopa 2021. Está programado para las 2:00 p.m. hora peruana, mexicana y 9:00 p.m. en España.

Este tremendo partidazo entre Holanda y su par de Ucrania será transmitido a Perú por la señal de América Televisión. En tanto, en toda Sudamérica va por la pantalla de DirecTV Sports.

La selección de Holanda de Frank de Boer, que vuelve a la fase final de un torneo internacional tras siete años de ausencia, y la de Ucrania, que dirige Andréi Shevchenko y que ha generado polémica por su camiseta, se estrenan este domingo en la Eurocopa en Ámsterdam.

Cuando ambos salgan a la cancha, Holanda y Ucrania ya conocerán el resultado del duelo de los otros dos rivales del grupo C, Austria y Macedonia del Norte, que se enfrentarán en el Arena Nationala de Bucarest.



La selección neerlandesa encara el torneo sin su estrella, el lesionado central del Liverpool Virgil van Dijk, y con los ojos puestos en el delantero del Olympique de Lyon Memphis Depay, la perla de una "Naranja Mecánica" con pocos grandes nombres en una plantilla en la que se habla ya de "Depaydencia".



De Boer, cuestionado en casa por jugar con un defensivo 5-3-2, viene de sufrir contra Escocia (2-2) y de darse una alegría contra Georgia (3-0) en los dos partidos de preparación para el torneo.



Pero su sistema de juego no gusta a parte de la afición y la prensa neerlandesa y en la víspera del debut una avioneta sobrevoló el último entrenamiento de Países Bajos con un mensaje para el técnico: "Frank, simplemente un 4-3-3".



No obstante, De Boer confirmó en rueda de prensa que plantará un 5-3-2 en el campo.





Así llega Ucrania

Por su parte, Ucrania, que tampoco estuvo en el Mundial de Rusia 2018 pero sí en la Eurocopa de Francia en 2016, donde perdió sus tres partidos, viene de derrotar 1-0 a Irlanda del Norte y 4-0 a Chipre en la ronda de amistosos de preparación para el torneo.



La selección de Shevchenko ha generado mucho ruido antes del inicio de la Eurocopa, pero por motivos políticos y no tanto futbolísticos.



Ucrania, que mantiene un conflicto con Rusia acrecentado desde que Moscú se anexionó en 2014 la península ucraniana de Crimea, sin reconocimiento internacional, presentó una camiseta para el torneo con el mapa de sus fronteras, que incluye ese enclave disputado por ambos países y el lema nacionalista "Gloria a los Héroes".



Las miradas se dirigirán hacia Oleksandr Zinchenko, centrocampista del Manchester City, de 24 años, y único futbolista de la selección amarilla que milita en un equipo de primer nivel junto con Ruslan Malinovskyi, que juega en el centro del campo del Atalanta, tercero en el campeonato italiano.



Países Bajos vs Ucrania: alineaciones probables.

Países Bajos: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind; F. De Jong, Klaassen, Wijnaldum; Berghuis, L. De Jong y Depay.



Ucrania: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk y Zubkov.