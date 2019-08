El técnico de Brasil no convocó a Everton para los amistosos ante Colombia y Perú. | Fuente: Composición - EFE - AFP

Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', técnico de la Selección de Brasil, no convocó a Everton para los amistosos de la 'Canarinha' ante Colombia y Perú por fecha FIFA. El entrenador aseguró que su decisión se basó en la coincidencia de fechas con la Copa Brasil, según las declaraciones recogidas por GloboEsporte en la conferencia de prensa.

"No sé si pasará o no [Everton a la final de la Copa Brasil], no puedo jugar con él sin estar seguro", aseguró el técnico de Brasil sobre el jugador del Gremio.

Asimismo, Gabriel Barbosa 'Gabigol' no fue convocado debido a que Bruno Henrique, del Flamengo, aparece en la lista del brasileño. "Las opciones son preferibles, pero cuidadosas para mantener el equilibrio de la competencia [Brasileirao]. No solo en relación con Flamengo, sino también el criterio técnico con respecto a la Copa Brasil. Es un punto de inflexión, no hay necesidad de generar un desequilibrio. Los equipos son candidatos de título, y depende de nosotros, incluso si cuentan con el apoyo legal, tener una visión de sentido común", dijo Tite.

Paolo Guerrero, quien se encuentra en la misma situación que Everton con su club, Internacional de Porto Alegre, puede no ser convocado por Ricardo Gareca para los amistosos ante Ecuador y Brasil. Según el medio brasileño, el peruano le pidió al 'Tigre' no ser convocado para las fechas FIFA. Sin embargo, el 'Depredador' se encuentra en la prelista del técnico de la Selección Peruana.