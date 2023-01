Christophe Galtier | Fuente: AFP

Este domingo Paris Saint Germain cayó por 3-1 ante Lens por la Ligue 1 francesa que significó su primera derrota del 2023 y también perder el invicto de casi un año que llevaba sosteniendo en el torneo. Tras el partido, Christophe Galtier, entrenador del equipo parisino, se refirió al desempeño de su equipo.

"Lens merece su victoria en general. No es la derrota en sí lo que me decepciona o me molesta, sino la forma en que encajamos los goles, sobre todo el primero. No respetamos bien nuestras posiciones y eso también nos costó el segundo gol. En el segundo tiempo, rápidamente tomamos el tercero, perdiendo el balón en el área", indicó Galtier en conferencia de prensa.

Asimismo, el técnico agregó: "No hay excusas para el hecho de que perdimos porque tuvimos ausencias porque vamos a tener una segunda parte de la temporada con muchos partidos, donde habrá mal estado de forma, lesiones y suspensiones. Tendremos que ser realmente mejores incluso con las ausencias".

Por último, el estratega francés sostuvo: "Lens muestra mucho entusiasmo, fuerza y ​​cohesión. Nosotros, lo perdimos en el segundo tiempo. Es la primera vez que veo a mi equipo tan desorganizado".

PSG en Ligue 1:

El equipo parisino al que pertencen Lionel Messi y Kylian Mbappé lidera la Ligue 1 francesa con 44 puntos y es seguido por Lens con 40 y Marsella con 33 unidades.