Partidos de hoy, viernes 11 de febrero. | Fuente: @Universitario

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs San Martín desde las 7:00 p.m. por Liga 1. Entérate aquí de toda la información de la Copa Libertadores Sub 20, LaLiga, Ligue 1 y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, viernes 11 de febrero de 2022: horario y guía de canales

Liga 1 Betsson:

7:00 p.m. Universitario de Deportes vs. San Martín- GOLPERU y Universitario Play





LaLiga-España:



3:00 p.m. Sevilla vs. Elche- DirecTV Sports





Bundesliga- Alemania:

2:30 p.m. RB Leipzig vs Colonia - ESPN 4 y Star+







Ligue 1- Francia:

3:00 PSG vs. Rennes- Star+ y ESPN





Liga Portugal:



3:15 p.m. Porto vs Sporting de Lisboa - GolTV y GolTV Play







LaLiga Smartbank- España:

3:00 p.m. Leganés vs. Real Zaragoza -DirecTV Sports





Copa de la Liga Argentina

5:15 p.m. Arsenal vs Rosario Central - TyC Sports y Fanatiz



5:15 p.m. Goodoy Cruz vs Tigre - Fanatiz

7:30 p.m. Vélez Sarsfield vs Aldosivi - TyC Sports y Fanatiz

7:30 p.m. Banfield vs San Lorenzo - TyC Sports y Fanatiz





Campeonato Uruguayo:

6:15 p.m. Montevideo City Torque vs. CA Fénix -GolTV Play





Copa Libertadores Sub 20

3:00 p.m. Caraca FC vs Sporting Cristal - Conmebol Libertadores Youtube, Facebook Conmebol Libertadorews, Twitch Conmebol Libertadores, TikTok Conmebol Libertadores

3:00 p.m. Blooming vs Independiente del Valle - Conmebol Libertadores Youtube, Facebook Conmebol Libertadorews, Twitch Conmebol Libertadores, TikTok Conmebol Libertadores





Liga MX- México:



8:00 p.m. Mazatlán vs. Tijuana - Star+ y Azteca 7



10:00 p.m. Puebla vs. Atlas - Star+ y Azteca 7