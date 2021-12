Partidos de hoy, sábado 11 de diciembre del 2021 | Fuente: Instagram

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre New York City vs. Portland Timbers por la MLS. Entérate aquí de toda la información de Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 11 de diciembre de 2021: horario y guía de canales





Bundesliga – Alemania:

09:30 a.m. Friburgo vs. Hoffenheim – STAR+

09:30 a.m. Bayern Munich vs. Mainz – STAR+

09:30 a.m. Bochum vs. Borussia Dortmund – ESPN 2, STAR+

09:30 a.m. Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld – STAR+

09:30 a.m. RB Leipzig vs. Borussia M’Gladbach – STAR+

12:30 p.m. Wolfsburgo vs. Stuttgart – STAR+

La Liga Santander – España:

08:00 a.m. Espanyol vs. Levante – DirecTV Sports 610 y 1610

10:15 a.m. Alavés vs. Getafe – DirecTV Sports 610 y 1610

12:30 p.m. Valencia vs. Elche – ESPN 2

3:00 p.m. Athletic Club vs. Sevilla – STAR+

Ligue 1 – Francia:

11:00 a.m. Brest vs. Montpellier – STAR+

3:00 p.m. Reims vs. Saint-Étienne – STAR+

Premier League - Inglaterra

07:30 a.m. Manchester City vs. Wolves – STAR+

10:00 a.m. Arsenal vs. Southampton – STAR+

10:00 a.m. Chelsea vs. Leeds United – STAR+

10:00 a.m. Liverpool vs. Aston Villa – STAR+

12:30 p.m. Norwich City vs. Manchester United – STAR+

Serie A – Italia:

9:00 a.m. Fiorentina vs. Salernitana – STAR+

12:00 p.m. Venezia vs. Juventus – ESPN, STAR+

2:45 p.m. Udinese vs. AC Milan – ESPN, STAR+

Primeira Liga – Portugal:

10:30 a.m. Marítimo vs. Santa Clara

1:00 p.m. Vitoria Guimaraes vs. Tondela - GolTV

3:30 p.m. Sporting Lisboa vs. Boavista - GolTV

Liga Profesional de Fútbol – Argentina:

3:00 p.m. Racing Club vs. Godoy Cruz - Fox Sports Premium, STAR+

3:00 p.m. Unión Santa Fe vs. Colón - TNT Sports

3:00 p.m. Rosario Central vs. Huracán - TV Pública

3:00 p.m. Patronato vs. Gimnasia de La Plata - Space

3:00 p.m. Argentinos Jrs. Vs. Sarmiento - TNT

5:15 p.m. Atlético Tucumán vs. River Plate - Fox Sports Premium, ESPN, STAR+

8:00 p.m. Boca Juniors vs. Central Córdoba - TNT Sports

División Profesional – Bolivia:

2:00 p.m. Real Tomayapo vs. Atlético Palmaflor - Tigo Sports

6:00 p.m. Blooming vs. Real Potosí - Tigo Sports

Liga BetPlay – Colombia:

5:45 p.m. Deportivo Cali vs. Junior – Win Sports

8:00 p.m. Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira – Win Sports

MLS – Estados Unidos:

3:00 p.m. Portland Timbers vs. New York City – ESPN Extra, STAR+

Amistosos Internacionales:

10:00 p.m. El Salvador vs. Chile - TNT Sports 2

Primera División – Paraguay:

5:30 p.m. Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano - Tigo Sports

Liga FUTVE – Venezuela:

5:30 p.m. Caracas vs. Deportivo Táchira – GolTV Play