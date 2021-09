Partidos de hoy, sábado 11 de setiembre del 2021 | Fuente: Manchester United

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Newcastle por Premier League. Entérate aquí de toda la información de la Liga 1 y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 11 setiembre de 2021: horario y guía de canales





Bundesliga:

08:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund – Star +

08:30 a.m. Friburgo vs. Colonia – Star +

08:30 a.m. Fürth vs. Wolfsburgo – Star +

08:30 a.m. Hoffenheim vs. Mainz – Star +

08:30 a.m. Unión Berlín vs. Augsburgo – Star +

11:30 a.m. RB Leipzig vs. Bayern Munich – Star +

LaLiga:

11:30 a.m. Levante vs. Rayo Vallecano – Star +

2:00 p.m. Athletic Club vs. Mallorca – DirecTV Sports 610 y 1610

Ligue 1:

10:00 a.m. PSG vs. Clermont – ESPN

2:00 p.m. AS Monaco vs. Marsella – ESPN 2

Premier League:

06:30 a.m. Crystal Palace vs. Tottenham – ESPN

09:00 a.m. Arsenal vs. Norwich – Star +

09:00 a.m. Brentford vs. Brighton – Star +

09:00 a.m. Leicester vs. Manchester City – Star +

09:00 a.m. Manchester United vs. Newcastle – ESPN 2

09:00 a.m. Southampton vs. West Ham – Star +

09:00 a.m. Watford vs. Wolverhampton – Star +

11:30 a.m. Chelsea vs. Aston Villa – Star +

Serie A:

08:00 a.m. Empoli vs. Venezia – Star +

11:00 a.m. Nápoles vs. Juventus – ESPN 2

1:45 p.m. Atalanta vs. Fiorentina – Star +

Liga 1 Betsson:

11:00 a.m. Cantolao vs. Sport Huancayo – Gol Perú

1:15 p.m. Ayacucho FC vs. Cusco FC – Gol Perú

3:30 p.m. Alianza Universidad vs. Deportivo Municipal – Gol Perú

Liga 2:

6:00 p.m. Santos vs. Unión Comercio – Gol Perú

8:30 p.m. Atlético Grau vs. Llacuabamba – Gol Perú

Liga BetPlay – Colombia:

2:00 p.m. Patriotas vs. Envigado – Win Sports

4:00 p.m. Once Caldas vs. Águilas Doradas – Win Sports

6:05 p.m. Deportivo Cali vs. América de Cali – Win Sports

8:10 p.m. Independiente Santa Fe vs. Alianza Petrolera – Win Sports

MLS – Estados Unidos

2:30 p.m. Colorado Rapids vs. Los Angeles Galaxy – ESPN Play

4:00 p.m. Seattle Sounders vs. Minnesota United – ESPN Play

6:00 p.m. New England Revolution vs. New York City – ESPN Play

6:00 p.m. New York Red Bulls vs. DC United – ESPN Play

7:00 p.m. Cincinnati vs. Toronto FC – ESPN Play

7:00 p.m. Club de Foot Montreal vs. Nashville SC – ESPN Play

7:00 p.m. Inter Miami vs. Columbus Crew – ESPN Play

7:30 p.m. FC Dallas vs. San Jose Earthquakes – ESPN Play

7:30 p.m. Houston Dynamo vs. Austin FC – ESPN Play

7:30 p.m. Sporting Kansas City vs. Chicago Fire – ESPN Play

Liga MX – México:

5:00 p.m. Atlas vs. Monterrey - Afizzionados

7:00 p.m. Tigres UANL vs. León – TUDN, Afizzionados, ESPN y Canal 5

9:00 p.m. Club América vs. Mazatlán – TUDN y Canal 5