Cristiano Ronaldo debut EN VIVO: Manchester United vs. Newcastle por Premier League | Fuente: Manchester United

Manchester United vs. Newcastle se enfrentan este sábado 11 de setiembre en Old Trafford, donde Cristiano Ronaldo tendrá su segundo debut con los 'Red Devils'. El partido corresponde a la fecha 4 de la Premier League y se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana / 11:00 a.m. de Argentina). La transmisión podrá seguirse por ESPN 2. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

En España se puede ver el cotejo a través de DAZN y desde México en la señal de Sky Sports.

El día para su retorno al 'Teatro de los sueños'. Tras dar un golpe en el último tramo del mercado de pases, Manchester United consiguió el fichaje de Cristiano Ronaldo, quien volvió así luego de 12 años al equipo donde dio el salto a la cima del fútbol. Ahora volverá a llevar el mítico dorsal 7 de los 'Red Devils'.

'CR7' se entrenó en la semana con Manchester United tras ser liberado por la Selección de Portugal, luego de quebrar el récord de goleador absoluto a nivel de selecciones. Presentando un gran nivel físico y con ritmo de juego, el técnico Ole Gunnar Solksjaer confirmó la presencia del luso para medir fuerzas contra el Newcastle.





Cristiano Ronaldo vuelve a Old Trafford

Con el valor de Cristiano Ronaldo, Manchester United apunta con firmeza a conquistar la Premier League luego de 8 años. Su arranque de temporada los tiene en la tercera casilla con 7 puntos tras tres jornadas disputadas.

Cristiano estará en el compromiso, pero la duda es si comenzará las acciones o va al banco de suplentes. Incluirlo en el conjunto titular llevaría a Solksjaer a modificar su equipo, donde Ronaldo atacaría por el centro y Mason Greenwood iría por un extremo. Además, el uruguayo Edison Cavani, ahora con la 21 en la espalda, también aguardará por una chance.

Debut de Cristiano Ronaldo en Manchester United: horarios en el mundo

Perú: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Francia: 4:00 p.m.

Cristiano Ronaldo registra 118 goles en 292 partidos en Manchester United | Fuente: Manchester United

Manchester United vs. Newcastle: alineaciones posibles

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw; Nemanja Matic, Paul Pogba, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

Newcastle: Freddie Woodman; Fabian Schar, Jamaal Lascelles, Federico Fernández; Jacob Murphy, Joseph Willock, Miguel Almirón, Jeff Hendrick, Matt Ritchie; Callum Wilson, Allan Saint-Maximin.

¿Dónde ver por TV el debut de Cristiano Ronaldo en Manchester United?

Cristiano Ronaldo realizará su segundo estreno con los 'Red Devils' en el duelo entre Manchester United vs. Newcastle. El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN 2 para Latinoamérica. No te pierdas ningún detalle del minuto a minuto en la web de RPP.pe y sintoniza los 89.7 de la FM de RPP Noticias.

En España se puede ver el cotejo a través de DAZN y desde México en la señal de Sky Sports. En Estados Unidos transmitirán NBC, Universo y Telemundo.







