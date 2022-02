Partidos de hoy, sábado 12 de febrero. | Fuente: @CCDMunicipal

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cienciano vs. Deportivo Municipal desde las 7:00 p.m. por Liga 1. Entérate aquí de toda la información de la Copa Libertadores Sub 20, LaLiga, Ligue 1 y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, sábado 12 de febrero de 2022: horario y guía de canales

Mundial de Clubes:



08:00 a.m. Al Hilal vs. Al Ahly (Tercer Puesto) - FIFA TV



11:30 a.m. Chelsea vs. Palmeiras (Final) - FIFA TV







Liga 1 Betsson - Perú:

1:15 p.m.- Alianza Atlético vs. UTC - GOLPERU (Movistar 14 y 714)

3:00 p.m.- ADT vs. César Vallejo - GOLPERU (Movistar 14 y 714)

3:30 p.m.- Ayacucho vs. Carlos Stein - GOLPERU (Movistar 14 y 714)

7:00 p.m.- Cienciano vs. Deportivo Municipal - GOLPERU (Movistar 14 y 714)





LaLiga - España:



08:00 a.m. Cádiz vs. Celta de Vigo - DirecTV Sports (610 y 1610)

10:15 a.m. Villareal vs. Real Madrid- DirecTV Sports (610 y 1610)

12:30 p.m. Rayo Vallecano vs. Osasuna - DirecTV Sports (610 y 1610)

3:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Getafe - ESPN y Star+







Premier League-Inglaterra:

07:30 a.m. Manchester United vs. Southampton - ESPN y Star+

10:00 a.m. Everton vs. Leed Utd -ESPN y Star+

10:00 a.m. Watford vs. Brighton - Star+

10:00 a.m. Brentford vs. Crystal Palace - Star+

12:30 a.m. Norwich vs. Manchester City - ESPN 2 y Star+





Serie A- Italia:

09:00 a.m. Lazio vs. Bologna - ESPN Extra y Star+

12:00 p.m. Napoli vs. Inter de Milán - ESPN y Star+

2:45 p.m. Torino vs. Venezia FC - Star+









Bundesliga - Alemania:

09:30 a.m. Borussia Mönchengladbach vs. Augsburg -Star+



09:30 a.m. Frankfurt FC vs. Wolfsburg - Star+

09:30 a.m. Freiburg vs Mainz 05 - Star+

09:30 a.m. Greuther Furth vs Hertha Berlin - Star+

09:30 a.m. Bochum vs FC Bayern - ESPN 2 y Star+

12:30 p.m. Bayer Leverkusen vs Stuttgart - ESPN 4 y Star+





Eredivisie- Paises Bajos:



2:00 p.m. Vitesse vs PSV - Star+







Ligue 1 - Francia:

11:00 p.m. Montpellier vs. Lille - Star+



3:00 p.m. Lyon vs. Nice - ESPN 2 y Star+







Liga Portugal:



10:30 a.m. SC Braga vs Pacos Ferreira- GolTV y GolTV Play



1:00 p.m. Benfica vs Santa Clara- GolTV y GolTV Play





LaLiga Smartbank - España:

12:15 p.m. Valladolid vs. Girona - DirecTV Sports





Copa de la Liga Argentina

3:00 p.m. Huracán vs Lanús - TyC Sports y Fanatiz



5:15 p.m. Santa Fe vs River Plate- ESPN, Star+ y Fanatiz



7:30 p.m. Estudiante de La Plata vs Independiente - TyC Sports y Fanatiz





LigaBetPlay- Colombia:



4:05 p.m. La Equidad vs. Medellín - Win Sports



6:10 p.m. Once Caldas vs. Junior - Win Sports







Campeonato Uruguayo:

3:00 p.m. Plaza Colonia vs. River Plate - GolTV Play

6:00 p.m. CA Rentistas vs. Nacional - GolTV y GolTV Play







Copa Libertadores Sub 20

3:00 p.m. Millonarios vs LDU Quito - Conmebol Libertadores Youtube, Facebook Conmebol Libertadorews, Twitch Conmebol Libertadores, TikTok Conmebol Libertadores

5:30 p.m. Internacional vs Peñarol - Conmebol Libertadores Youtube, Facebook Conmebol Libertadorews, Twitch Conmebol Libertadores, TikTok Conmebol Libertadores





Liga MX - México:

6:00 p.m. Guadalajara vs. Tigres - Claro Sports y Marca Claro (Youtube)



6:00 p.m. San Luis vs. Toluca - Claro Sports y Marca Claro (Youtube)



8:00 p.m. Cruz Azul vs. Necaxa - DirecTV Sports







Amistoso Internacional:



6:00 p.m. LDU de Quito vs. Aucas - Star+