Real Madrid conocerá hoy a su rival de la Champions League en octavos de final | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el sorteo de la Champions League y Europa League. Entérate aquí de toda la información de Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, lunes 13 de diciembre de 2021: horario y guía de canales

Sorteo de la Champions League

6:00 a.m. Sorteo de la Champions League UEFA

LaLiga

3:00 p.m. Cádiz CF vs Granada - Star+, ESPN 2

Serie A

2:45 p.m. AS Roma vs Spezia Calcio - Star+

Indian Super League

9:00 a.m. Sunrisers Hyderabad vs NorthEast United - One Football

LaLiga SmartBank

3:00 p.m. Mirandés vs Real Socierda - DirecTV Sports

Premier Liga Rusa

11:00 a.m. FC Sochi vs Spartak Moskva - GolTV, Russian Premier Liga YouTube

Primera Nacional Argentina

3:10 p.m. Barrancas Central vs Almirante Brown - DirecTV Sports

7:10 p.m. Quilmes vs Ferro Carril - TyC Sports