Partidos de HOY, 17 de julio | Fuente: Instagram

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el cotejo entre DC United y New England Revolution en el complejo de Disney por la 'MLS is back'. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, Premier League, Serie A, Champions League, LaLiga, Copa Libertadores, Liga 1 Perú, y otras competiciones a nivel nacional e internacional.

Programación de los partidos de hoy, 17 de julio: horario y guía de canales





Premier League:

2:00 p.m. West Ham United vs. Watford - ESPN 2





LaLiga SmartBank:

2:00 p.m. Albacete vs. Real Zaragoza

2:00 p.m. Extremadura vs. Sporting Gijón

2:00 p.m. Fuenlabrada vs. Elche - DirecTV Sports 1613

2:00 p.m. Girona vs. Cádiz

2:00 p.m. Málaga vs. Alcorcón

2:00 p.m. Mirandés vs. Deportivo La Coruña



2:00 p.m. Ponferradina vs. Almería

2:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Las Palmas

2:00 p.m. Real Oviedo vs. Racing de Santander

2:00 p.m. SD Huesca vs. Numancia

2:00 p.m. Tenerife vs. Lugo

MLS:

7:00 p.m. DC United vs. New England Revolution - FOX Sports

7:00 p.m. Sporting Kansas City vs. Colorado Rapids - ESPN

9:30 p.m. Real Salt Lake vs. Minnesota United - ESPN