Partidos de hoy, sábado 18 de mayo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs. Unión Comercio por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 18 de mayo del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – PERÚ

3:00 p.m. Sporting Cristal vs. Unión Comercio – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. FBC Melgar vs. Sport Huancayo – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga – ESPAÑA

2:00 p.m. Alavés vs. Getafe – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Serie A – ITALIA

11:00 a.m. US Lecce vs. Atalanta – STAR+, ESPN 3

1:45 p.m. Torino vs. AC Milan – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – ALEMANIA

08:30 a.m. Wolfsburgo vs. Mainz 05 – STAR+

08:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Augsburgo – STAR+, ESPN

08:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Darmstadt 98 – STAR+, ESPN 2

08:30 a.m. Hoffenheim vs. Bayern Munich – STAR+

08:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig – STAR+

08:30 a.m. Stuttgart vs. Borussia M’gladbach – STAR+, ESPN 7

08:30 a.m. Werder Bremen vs. Bochum – STAR+

08:30 a.m. Union Berlin vs. Friburgo – STAR+

08:30 a.m. Heidenheim vs. Colonia – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

10: 30 a.m. CA Fénix vs. Progreso – STAR+

1:00 p.m. River Plate M. vs. Rampla Juniors – STAR+

4:00 p.m. Defensor Sporting vs. Peñarol – STAR+

Partidos de hoy, Copa de la Reina – ESPAÑA

12:00 p.m. Real Sociedad vs. Barcelona (Final) – D Sports, DGO

Partidos de hoy, Liga Colombiana

7:30 p.m. Once Caldas vs. Santa Fe – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. La Guaira vs. Inter de Barinas – GolTV Play

7:00 p.m. Metropolitanos vs. UCV – GolTV Play, STAR+, ESPN 7

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

09:30 a.m. SC Farense vs. Portimonense – GolTV Play, GolTV

12:00 p.m. Sporting CP vs. Chaves – GolTV Play, GolTV

2:30 p.m. SC Braga vs. FC Porto – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Libertad FC vs. El Nacional – STAR+

3:30 p.m. Emelec vs. Macará – STAR+

6:00 p.m. Independiente del Valle vs. LDU Quito – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

10:45 a.m. Nashville SC vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

4:30 p.m. Inter Miami vs. DC United – MLS Season Pass (Apple TV)

5:30 p.m. Minnesota Utd. Vs. Portland Timbers – MLS Season Pass (Apple TV)

5:30 p.m. Austin FC vs. Sporting KC – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. San Jose Earthquakes vs. Orlando City – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

1:30 p.m. Independiente Rivadavia vs- Godoy Cruz – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

4:00 p.m. River Plate vs. Belgrano – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN

6:00 p.m. Defensa y Justicia vs- Gimnasia LP – Fanatiz, AFA Play, STAR+

6:30 p.m. Instituto vs. Unión Santa Fe – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports