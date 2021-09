Atletico Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Atlético de Madrid vs Athletic Bilbao por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de la Liga 1 y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 18 de setiembre de 2021: horario y guía de canales

Liga 1 Betsson

11:00 a.m. Carlos A. Mannucci vs Alianza Universidad - Gol Perù

1:15 p.m. César Vallejo vs Cantolao - Gol Perú

3:30 p.m. Binacional vs Sports Boys - Gol Perú



LaLiga

7:00 a.m. Rayo Vallecano vs Getafe - Star+, ESPN3

9:15 a.m Atlético de Madrid vs Athletic Club - Star+, ESPN3

11:30 a.m. Elche vs Levante - Star+

2:00 p.m. Alavés vs Osasuna - DirecTV Sports

Premier League

6:30 a.m. Wolves vs Brentford - Star+

9:00 a.m. Manchester City vs Southampton - Star+

9:00 a.m. Norwich vs Watford - Star+

9:00 a.m. Liverpool vs Crystal Palace - Star+, ESPN

9:00 a.m. Burnley vs Arsenal - Star+

11:30 a.m. Aston Villa vs Everton - Star+

Serie A

8:00 a.m. Genoa vs Fiorentina - Star+, ESPN 2

11:00 a.m. Inter Milan vs Bologna - Star+, ESPN

1:45 p.m. Salernitana vs Atalanta - Star+

Bundesliga

8:30 a.m. Mainz vs Freiburg - Star+

8:30 a.m. Augsburg vs Borussia M'gladbach

8:30 a.m. FC Bayern vs Bochum - Star+

8:30 a.m. Arminia Bielefeld vs Hoffnheim - Star+

11:30 FC Koln vs RB Leipzig - Star+

Francia Ligue 1

2:00 a.m. Saint Etienne vs Girondins Bodeaux - TV5 Monde

Campeonato Uruguayo

11:15 a.m. Cerrito vs Cerro Largo - GolTV Play

1:30 p.m. Villa Española vs SudAmérica - GolTV Play

Liga Colombiana

6:05 p.m. Junior vs Atlético Nacional - RCN Nuestra Tele

8:10 p.m. Millonarios vs CA Huila - RCN Nuestra Tele

Liga MX

5:00 p.m. Club León vs FC Juárez - Marca Claro (Youtube), Claro Sports

7:00 p.m. Toluca vs América - DirecTV Sports

9:00 p.m. Chivas Guadalajara vs Pachuca - Marca Claro (Youtube), Claro Sports

Liga Pro Ecuador

3:00 p.m. Orense SC vs Guayaquil City - GolTV Play

5:30 p.m. Delfín vs Aucas - GolTv Play, GolTV

8:00 p.m. 9 de octubre vs Macará - GolTV Play, GolTV

Primera División Argentina

11:30 a.m. Godoy Cruz vs Sarmiento - TyC Sports Internacional

1:45 p.m. Vélez Sarsfield vs Aldosivi - Star+

4:00 p.m. Racing Avellaneda vs TAlleres Córdoba - TyC Sports Internacional

6:15 p.m. Atlético Tucumán vs Boca Juniors - ESPN

Serie B italiana

7:00 a.m. Ascoli vs Benevento - Footters

7:00 a.m. Perugia vs Cosenza - Footters

7:00 a.m. US Lecce vs Alessandria - Footters