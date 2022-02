Partidos de hoy, domingo 20 de febrero del 2022: horarios y TV EN VIVO para ver Liga 1, LaLiga, Serie A, Ligue 1 y Premier League

Pablo Miguez quiere seguir celebrando con Alianza Lima | Fuente: @AlianzaLima

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima y Carlos Mannucci por Liga 1. Entérate aquí de toda la información de LaLiga y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 20 de febrero de 2022: horario y guía de canales

Liga 1

11:00 a.m. Cantolao vs Alianza Atlético - Gol Perú

1:15 p.m. César Vallejo vs Ayacucho - Gol Perú

3:30 p.m. Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci - Gol Perú

7:00 p.m. Cienciano vs ADT - Gol Perú

LaLiga

8:00 a.m. Espanyol vs Sevilla - Star+, ESPN 2

10:15 a.m. Valencia vs Barcelona - DirecTV Sports

12:30 a.m. Real Betis vs Mallorca - DirecTV Sports

3:00 p.m. Athletic Club vs Real Sociedad - ESPN, Star+



Premier League

9:00 Leeds United vs Manchester United - ESPN, Star+

11:30 a.m. Wolves vs Leicester City - Star+

Serie A

6:30 a.m. Fiorentina vs Atalanta - Star+, ESPN

9:00 a.m. Venezia vs Genoa - Star+ - ESPN Extra

12:00 m. Inter de Milán vs Sassuolo - ESPN, Star+

2:45 p.m. Udinese vs Lazio - Star+

Bundesliga

9:30 a.m. Bayern Munich vs Greuther Furth - Star+

11:30 a.m. Borussia Dortmund vs Borussia M'Gladbach - Star+, ESPN 2

1:30 p.m. Hertha Betlin vs RB Leipzig - Star+

Ligue 1

7:00 a.m. Nice vs Angers - Star+, ESPN3

11:05 a.m. Girondis vs AS Monaco - Star+

2:45 p.m. Marsella vs Clermont - Star+, TV5 Monde



Campeonato Uruguayo

7:30 a.m. CA Fenix vs Montevideo Wanderers - GOlTV Play

3:00 p.m. Danubio vs CA Rentista - GOLTV Play

6:00 p.m. Nacional vs Liverpool FC - GOl TV, GolTV Play

Copa de la Liga Argentina

3:00 p.m. Platense vs Sarmiento - Star+

5:15 p.m. Boca Juniors vs Rosario Central - ESPN, Star+

7:30 p.m. Newell's Old Boys vs River Plate - ESPN, Star+

Liga Colombiana

8:15 p.m. La Equidad vs Deportes Tolima - RCN Nuestra Tele

Liga MX

5:00 p.m. América vs Pachuca - DirecTV Sports

7:05 p.m. Toluca vs Cruz Azul - DirecTV Sports

Liga Pro Ecuador

2:00 p.m. Orense SC vs Aucas - Star+, GolTV Play

4:30 p.m. Guayaquil City vs Deportivo Cuenca - Star+, GolTV Play

7:00 p.m. Cumbay+a vs Independiente del Valle - Star+, GOLTV Play