Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre River Plate vs Talleres por Liga Profesional de Fútbol. Entérate aquí de toda la información de Liga MX y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 21 de octubre de 2021: horario y guía de canales

Campeonato Uruguayo

9:00 am. Sud América vs Cerro Largo - GolTV Play

11:15 am. Boston River vs Cerrito - GolTV Play

1:30 p.m. Progreso vs Deportivo Maldonado - GolTV Play

6:30 p.m. Montevideo Wanderers vs Nacional - GolTV Play, GolTV

Copa Colombia

8:00 p.m. Atlético Nacional vs Deportivo Cali - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

Europa Conference League

9:30 am. HJK Helsinki vs Maccabi Tel Aviv FC - Star+

11:45 a.m. Feyenoord vs Union Berlin - Star+

11:45 a.m. Vitesse vs Tottenham - Star+

11:45 a.m. Qarabag FK vs FC Kairat - Star+

11:45 a.m. Maccabi Haifa vs Slavia Praha - Star+

11:45 a.m. København vs PAOK FC - Star+

11:45 a.m. NŠ Mura vs Rennes - Star+

11:45 a.m. Bodø/Glimt vs AS Roma - Star+

2:00 p.m. Cluj vs AZ Alkmaar - Star+

2:00 p.m. FC Basel vs AC Omonoia - Star+

2:00 p.m. Partizan Beograd vs Gent - Star+

2:00 p.m. FKB Jablonec vs Randers - Star+

2:00 p.m. Slovan Bratislava vs Lincoln Red Imps - Star+

2:00 p.m. CSKA Sofia vs Zorya - Star+

Europa League

11:45 a.m. Real Betis vs Bayer Leverkusen - Star+, ESPN

11:45 a.m. Lazio vs O. Marseille - Star+, ESPN 2

11:45 a.m. Fenerbahçe vs Antwerp - Star+

11:45 a.m. Rapid Wien vs GNK Dinamo Zagreb - Star+, ESPN 3

11:45 a.m. PFC Ludogorets vs SC Braga - Star+, ESPN Extra

11:45 a.m. FC Midtjylland vs Crvena Zvezda - Star+

2:00 p.m. Napoli vs Legia Warszawa - Star+, ESPN

2:00 p.m. West Ham vs Genk - Star+, ESPN Extra

2:00 p.m. PSV Eindhoven vs AS Monaco - Star+, ESPN 3

2:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs Olympiacos - Star+, ESPN 2

2:00 p.m. Rangers FC vs. Brondby IF - Star+

2:00 p.m. Sparta Praha vs O. Lyonnais - Star+

2:00 p.m. Lokomotiv Moskva vs Galatasaray - Star+

2:00 p.m. Sturm Graz vs Real Sociedad - Star+

LaLiga SmartBank



11:45 am. UD Almería vs Real Sociedad B - DIRECTV Sports (610-619)

2:00 p.m. Mirandés vs Girona - DIRECTV Sports (610-619)

2:00 p.m. Real Oviedo vs Burgos CF - DIRECTV Sports (610-619)

Liga Futve

3:00 p.m. Hermanos Colmenarez vs Trujillanos - GolTV Play

7:00 p.m. Zamora FC vs Estudiantes Mérida - GolTV Play

Primera División Argentina

12:30 p.m Argentinos Juniors vs CA Colón - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS), TyC Sports Internacional

2:45 p.m. Newell's Old Boys vs Aldosivi - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS), Star+

5:00 p.m. Independiente vs Sarmiento - TyC Sports Internacional

7:15 p.m. Talleres Córdoba vs River Plate - ESPN, Star+

Serie A Brasil

6:00 p.m. Internacional vs RB Bragantino - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)