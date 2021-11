Rayo Vallecano | Fuente: @RayoVallecano

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Rayo Vallecano vs Mallorca por LaLiga Santander. Entérate aquí de toda la información de Copa Perú, Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021: horario y guía de canales

Copa Perú

11:00 a.m. Credicoop San Cristóbal vs Deportivo Maristas - DirecTV Sports



2:00 p.m. Alfonso Ugarte vs Los Caimanes - DirecTV Sports

LaLiga

3:00 p.m. Rayo Vallecano vs Mallorca - Star+, DirecTV Sports

Serie A

12:30 p.m. Hellas Verona vs Empoli * Star+, ESPN 2

2:45 p.m. Torino vs Udinese - Star+, ESPN 2

Campeonato Uruguayo

2:30 p.m. Boston River vs Plaza Colonia - GolTV Play, GolTV

5:00 p.m. Montevideo City vs River Plate M. - GolTV Play, GolTV

7:45 p.m. Peñarol vs Cerro Largo - GolTV Play,

Indian Super League

9:00 Mumbai City vs FC Goa - OneFootball

Liga Pro Ecuador

7:00 p.m. Técnico Universitario vs Deportivo Cuenca - GolTV Play, GolTV

Serie B de Brasil

4:00 p.m. CRB vs Vitoria - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

6:00 p.m. Guaraní vs Goiás - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)