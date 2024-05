Partidos de hoy, sábado 25 de mayo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, FA Cup y Copa de Alemania

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Los Chankas y Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal por la Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 25 de mayo del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto – PERÚ

11:00 a.m. Sport Huancayo vs. UTC – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:00 p.m. Universitario vs. Los Chankas – GOLPERÚ, Movistar Play

3:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. FBC Melgar – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports – España

07:00 a.m. Osasuna vs. Villarreal – STAR+, ESPN 2

09:15 a.m. Real Sociedad vs. Atlético de Madrid – D Sports, DGO

11:30 a.m. Rayo Vallecano vs. Athletic Club – D Sports, DGO

11:30 a.m. UD Almería vs. Cádiz CF – STAR+, ESPN 4

2:00 p.m. Real Madrid vs. Real Betis – STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Serie A – Italia

11:00 a.m. Juventus vs. Monza – STAR+, ESPN 2

1:45 p.m. AC Milan vs. Salernitana – STAR+

Partidos de hoy, AFC Champions League – Asia

11:00 a.m. Al Ain vs. Yokohama F. Marinos – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

10:30 a.m. Miramar Misiones vs. Montevideo Wanderers – STAR+

1:00 p.m. Rampla Juniors vs. Liverpool FC – STAR+

4:00 p.m. Nacional vs. Danubio – STAR+

Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA

11:00 a.m. Barcelona vs. O. Lyon – YouTube DAZN Women’s Football

Partidos de hoy, Copa de Alemania (Final)

1:00 p.m. Kaiserslautern vs. Bayer Leverkusen – STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Copa de Francia (Final)

2:00 p.m. O. Lyon vs. PSG – D Sports, DGO

Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra (Final)

09:00 a.m. Manchester City vs. Manchester United – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Liga de Colombia

7:30 p.m. Junior vs. Bucaramanga – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

4:30 p.m. Inter de Barinas vs. Metropolitanos – GolTV Play

7:00 p.m. UCV vs. La Guaira – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

8:00 p.m. LDU Quito vs. U. Católica – STAR+

8:00 p.m. Barcelona SC vs. Técnico Universitario – STAR+

8:00 p.m. Delfín SC vs. Aucas – STAR+

8:00 p.m. Macará vs. Independiente del Valle – STAR+

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Orlando City vs. Columbus Crew – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. Atlanta United vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. St. Louis City vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Portland Timbers vs. Sporting KC – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Vancouver Whitecaps vs. Inter Miami – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. San Jose Earthquakes vs. Austin FC – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

1:00 p.m. Argentinos Jrs. vs. River Plate – Fanatiz, AFA Play

3:30 p.m. Godoy Cruz vs. San Lorenzo – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

3:30 p.m. Newell’s Old Boys vs. Defensa y Justicia – Fanatiz, AFA Play

6:00 p.m. Boca Juniors vs. Talleres Córdoba – Fanatiz, AFA Play, STAR+