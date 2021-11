Jorge Carrascal y Julian Álvarez son claves en River Plate | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Credicoop San Cristóbal vs Alfonso Ugarte por Copa Perú. Entérate aquí de toda la información de MLS, Liga Profesional y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 25 de noviembre de 2021: horario y guía de canales

Copa Perú

2:00 p.m. Credicoop San Cristóbal vs Alfonso Ugarte - DirecTV Sports

Campeonato Uruguayo

7:45 a.m. Deportivo Maldonado vs Cerrito - GolTV Play

2:30 p.m. Progreso vs Peñarol - GolTV, GolTV Play

Brasileirao

5:00 p.m. Santos vs Fortaleza SC - Star+

6:00 p.m. Ceará vs Corinthians - Star+, ESPN Extra

Liga Profesional

3:00 p.m. Arsenal Sarandí vs Unión Santa Fe - TyC Sports Internacional

5:15 p.m. Colón vs Rosario Central - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

5:15 p.m. Lanús vs Platense - Fanatiz (Prueba 7 días GRATIS)

7:30 p.m. River Plate vs Racing - ESPN, Star+



Europa League

12:45 p.m. Real Betis vs Ferencvaros - Star+, ESPN3

12:45 p.m. Bayer Leverkusen vs Celtic FC - Star+, ESPN

12:45 p.m. Galatasary vs Marsella - Star+, ESPN 2

12:45 p.m. Lokomotiv Moscú vs Lazio - Star+, ESPN Extra

12:45 p.m. Rapid Wien vs West Ham - Star+, ESPN Extra

12:45 p.m. GNK Dinamo Zagreb vs Genk - Star+

12:45 p.m. Midtjylland vs SC Braga - Star+

12:45 p.m. Crvena Zvezda vs PFC Ludogorets - Star+ ESPN Extra

3:00 p.m. PSV vs Sturm Graz - Star+ ESPN 3

3:00 p.m. Eintracht Frankfurt vs Antwerp - Star+, ESPN Extra

3:00 p.m. Rangers FC vs Sparta Praga - Star+, ESPN Extra

3:00 p.m. Olympiacos vs Fenerbahce - Star+

3:00 p.m. Leicester City vs Legia Warszawa - Star+, ESPN 2

3:00 p.m. AS Monaco vs Real Sociedad - Star+, ESPN

3:00 p.m. Brondby IF vs Lyons - Star+, ESPN Extra



Conference League

10:30 a.m. Flora Tallinn vs Partizan - Star+

10:30 a.m. FC Kairat vs FC Basel - Star+

12:45 p.m. Rennes vs Vitesse - Star+

12:45 p.m. Qarabag FK vs AC Omonoia - Star+

12:45 p.m. Maccabi Haifa vs Union Berlin - Star+

12:45 p.m. HJK Helsinki vs Alashkert - Star+

12:45 p.m. Slovan Bratislava vs PAOK FC - Star+

12:45 p.m. Slavia Praga vs Feyenoord - Star+

12:45 p.m. Lincoln Red vs Kobenhavn - Star+

12:45 p.m. NS Mura vs Tottenham - Star+

3:00 p.m. AS Roma vs Zorya - Star+

3:00 p.m. FKB Jablonec vs AZ Alkmaar - Star+

3:00 p.m. Maccabi Tel Aviv vs LASK Linz - Star+

3:00 p.m. Randers vs Cluj - Star+

3:00 p.m. Bodo/Glimt vs CSKA Sofía - Star+

3:00 p.m. Anorthosis vs Gent - Star+