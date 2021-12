Partidos de hoy, domingo 26 de diciembre del 2021. | Fuente: EFE

Revisa aquí la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas todos los encuentros de la Premier League por el Boxing Day. Entérate aquí de toda la información de las competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 26 de diciembre de 2021: horario y guía de canales

Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. Manchester City vs Leicester - ESPN, Star+

10:00 a.m. Norwich vs. Arsenal - Star+

10:00 a.m. Tottenham vs. Crystal Palace - Star+

10:00 a.m. West Ham vs. Southampton - Star+

12:30 p.m. Aston Villa vs. Chelsea - ESPN, Star+

3:00 p.m. Brighton vs. Brentford - ESPN, Star+

Superliga turca - Turquía

5:30 a.m. Rizespor vs. Gaziantep

8:00 a.m. Alanyaspor vs. Karagumruk

8:00 a.m. Göztepe vs. Adana Demirspor

11:00 a.m. Fenerbahce vs. Yeni Malatyaspor

Indian Super League - India

9:00 a.m. Kerala Blasters vs. Jamshedpur - One Football

Liga Nacional - Guatemala

9:00 p.m. Comunicaciones vs. CSD Municipal - Tigo Sports, Canal 3

Saudi Professional League - Arabia Saudita

7:50 a.m. Al Taee vs. Al-Faysaly

9:50 a.m. Al Nasr Riyadh vs. Al-Hazem

11:45 a.m. Al-Ittihad FC vs. Al-Ettifaq

Jupiler League Pro - Bélgica

7:30 a.m. Circulo Brujas vs. Club Brujas

10:00 a.m. St. Leija vs. Waregem

12:30 p.m. Royale Union SG vs. Gent

3:00 p.m. Oostende vs. Genk

