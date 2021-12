Manchester City. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

El tradicional 'Boxing Day' de la Premier League, a realizarse este domingo, sufrió el aplazamiento de dos de sus partidos debido a la incidencia de la COVID-19: el Liverpool vs. Leeds United y el Wolwerhampton vs. Watford, en ambos casos a petición de los equipos visitantes por no disponer de futbolistas suficientes por los casos positivos detectados en ambos conjuntos, según informaron los clubes.

"Podemos confirmar que nuestro partido con el Leeds United en Anfield ha sido aplazado. El encuentro del Boxing Day será reprogramado después de que la Premier League haya dictaminado que no podía disputarse por el número de casos positivos por Covid-19 en el Leeds", explicó el Liverpool en sus redes sociales.

El Leeds, entrenado por Marcelo Bielsa, expuso que tiene "cinco nuevos positivos dentro del primer equipo y el 'staff'". "Todos los casos son asintomáticos", añadió la entidad, que abundó que este hecho, más la cantidad de "lesionados" que ha documentado ante la Premier League, suponga que no tenga jugadores "suficientes" de su plantilla profesional para disputar el choque en Anfield, tal y como requiere el organismo.

Programación del 'Boxing Day' (fecha 19):

Domingo 26 diciembre

10:00 a.m. Manchester City vs. Leicester

10:00 a.m. Norwich vs. Arsenal

10:00 a.m. Tottenham vs. Crystal Palace

10:00 a.m. West Ham vs. Southampton

12:30 p.m. Aston Villa vs. Chelsea

3:00 p.m Brighton vs. Brentford

Liverpool vs. Leeds United (aplazado)

Wolverhampton vs. Watford (aplazado)

Burnley vs. Everton (aplazado)

Lunes 27 diciembre

3:00 p.m Newcastle – Manchester United





