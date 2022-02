Partidos de hoy, domingo 27 de febrero: horarios y resultados | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs César Vallejo por la Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información del torneo de LaLiga, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 27 febrero de 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

11:00 a.m. Sport Boys vs Carlos Stein - Gol Perú

1:15 p.m. Alianza Atlético vs Alianza Lima - Gol Perú

3:00 p.m. ADT vs Municipal -

3:30 p.m. Universitario vs César Vallejo - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. Villarreal vs Espanyol - ESPN 3, Star+

10:15 p.m. Sevilla FC vs Real Betis - DirecTV Sports

12:30 p.m. Real Sociedad vs Osasuna - DirecTv Sports

3:00 p.m. Barcelona vs Athletic Club - ESPN, Star+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

9:00 p.m. West Ham vs Wolves - Star+ ESPN





Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:35 a.m. Torino vs Cagliari - Star+, ESPN

9:05 p.m. Hellas Verona vs Venezia FC - Star+, ESPN Extra

12:05 p.m. Spezia Calcio vs AS Roma - Star+

2: 50 p.m. Lazio vs Nápoles - Star+, ESPN 3

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. Bochum vs RB Leipzig - Star+, ESPN 2

11:30 a.m. Augsburg vs Borussia Dortmund - Star+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

7:00 a.m. AS Monaco vs Stade de Reims - Star+, ESPN 2

11:05 a.m. Troyes vs Marsella - Star+

2:45 p.m. Lyon vs Lille - TV5 Monde, Star+

Partidos de hoy, Liga Futve - Venezuela

2:00 p.m. Estudiantes Mérida vs Deportivo Táchira - GolTv Play

4:30 p.m. Zulia vs Deportivo Lara - GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. Cruz Azul vs. Santos Laguna - DirecTV Sports



Partidos de hoy, Liga Pro Ecuador

2:00 p.m. Gualaceo vs Cumbayá FC - Star+

4:30 p.m. 9 de octubre vs Mushuc Runa - Star+

7:00 p.m. Indendiente del Valle vs Emelec - GolTV, Star+



Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

1:00 p.m. Orlando City vs Montreal Impact - Star+

3:00 p.m. Atlanta United vs Sporting KC - Star+

5:00 p.m. LA Galaxy vs New York City - Star+

7:00 p.m. Houston Dynamo vs Real Salt Lake - Star+

8:00 p.m. Seattle Sounders vs Nashville SC - Star+





Partidos de hoy, Liga Colombiana

8:15 p.m. América de Cali vs Once Caldas - Fanatiz (Prueba 7 días Gratis)



Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

3:00 p.m. Peñarol vs Nacional - GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Copa de la Liga Argentina

3:00 p.m. Estudiantes LP vs Arsenal Sarandí - TyC Sports Internacional

3:00 p.m. Sarmiento vs Unión Santa Fe

5:15 p.m. River Plate vs Racing Avellaneda - ESPN, Star+

7:30 p.m. Argentinos Juniors vs San Lorenzo + Star+