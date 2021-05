Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester City vs Chelsea por Champions League. Entérate aquí de toda la información de Serie A y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, sábado 29 de mayo de 2021: horario y guía de canales

Bundesliga-Play-off

11:00 a.m. Holstein Kiel vs. FC Köln - OneFootball App

Champions League

2:00 p.m. Manchester City vs. Chelsea - ESPN - ESPN 2

Amistoso

11:00 a.m. Suecia vs. Finlandia DIRECTV Sports (610-619)

Campeonato Uruguayo

11:00 a.m. Liverpool FC vs Cerro Largo - GolTV Play - GolTV

1:15 p.m. Villa Española vs Plaza Colonia - GolTV Play

3:30 p.m. Cerrito vs. Progreso - GolTV Play

Hyundai A-League

04:10 a.m. Adelaide Utd. vs. Sydney FC - My Football YouTube

10:35 p.m. Wellington Phoenix vs Perth Glory - My Football YouTube

K League

05:00 a.m. Seoul vs .Suwon Samsung - OneFootball App

Liga Futve

4:00 p.m. Mineros Guayana vs UCV - GolTV Play

6:15 p.m. Puerto Cabello vs . Yaracuyanos FC - GolTV Play

Liga Primera Nicaragua

8:00 p.m. Diriangén FC vs Managua FC - Sports Flick

Liga Pro Ecuador

2:00 p.m. Delfín SCvs. 9 de Octubre - GolTV Play - GolTV

4:30 p.m. Guayaquil City vs Mushuc Runa - GolTV Play -

GolTV

7:00 p.m. Deportivo Cuenca vs Técnico Universitario - GolTV Play - GolTV

MLS

12:00 m. Chicago Fire vs Montreal Impact - ESPN Play

12:00 m. New York RB vs Orlando City - ESPN Play

2:00 p.m. Columbus Crew vs. Toronto FC - ESPN Play

2:00 p.m. FC Cincinnati FC vs. New England - ESPN Play

2:30 p.m. Atlanta United vs Nashville SC - ESPN Play

4:00 p.m. Los Angeles FC vs. New York City - ESPN Play

6:00 p. m. vs. LA Galaxy vs. San Jose Earthquakes - ESPN Play

7:00 p.m. Inter Miami CFvs. DC United - ESPN Play - ESPN 3

7:30 p.m. Sporting KC vs. Houston Dynamo - ESPN Play

8:00 p.m. Colorado Rapids vs FC Dallas - ESPN Play

8:30 p.m. Real Salt Lake vs. Minnesota Utd. - ESPN Play

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.