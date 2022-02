Copa del Rey: Real Madrid vs Athletic Club | Fuente: AFP

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Athletic Club por Copa del Rey. Entérate aquí de toda la información de las Mundial de Clubes y Copa Africana de Naciones y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 3 de febrero de 2022: horario y guía de canales

Copa Africana de Naciones

2:00 p.m. Camerún vs Egipto - Star+, ESPN 2

Copa del Rey

2:00 p.m. Real Sociedad vs Real Betis - DirecTV Sports

3:30 p.m. Athletic Club vs Real Madrid - DirecTV Sports



Mundial de Clubes

11:30 a.m. Al Jazira vs AS Pirae - HBO

Campeonato Paranaense

4:30 p.m. Azuriz FC vs Maringa - OneFootball

5:00 p.m. Uniao PR vs Cianorte - One Football

7:30 p.m. Londrina vs Atlético Paranaense - One Football

Campeonato Paulista

5:00 p.m. Mirassol vs Guaraní - Fanatiz

5:00 p.m. Ituano vs Inter de Limeira - Fanatiz

7:30 p.m. Bragantino vs Sao Paulo - Fanatiz