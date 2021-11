Partidos de hoy, en vivo y en directo | Fuente: AFP | Fotógrafo: RONNY HARTMANN

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca Juniors vs Newell's por la Liga Profesional de Fútbol. Entérate aquí de toda la información de Copa del Rey, Liga MX, Bundesliga y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 30 de noviembre de 2021: horario y guía de canales

Serie B

12:00 m. AC Pisa vs Perugia - Footters

2:30 p.m. Vicenza Virtus vs Benevento - Footters

2:30 p.m. Cremonese vs Frosinone - Footters

2:30 p.m. SPAL vs UD Lecce - Footters

2:30 p.m. Pordenone vs Alessandria - Footters

Premier League

2:30 p.m. Newcastle vs Norwich - Star+, ESPN 3

3:15 p.m. Leed United vs Crystal Palace - Star+, ESPN 2.

Serie A

12:30 p.m. Fiorentina vs Sampdoria - Star+

12:30 p.m. Atalanta vs Venezia - Star+, ESPN 2

2:45 p.m. Hellas Verona vs Cagliari - Star+

2:45 p.m. Salernitana vs Juventus - ESPN, Star+



Amistoso Femenino

3:00 p.m. Ecuador vs Argentina - DirecTV Sports

Campeonato Uruguayo

7:45 a.m. River Plate M. vs Villa Española - GolTV Play

2:30 p.m. Fénix vs Boston River - GolTV Play, GolTV

Copa del Rey

1:00 p.m. CD Laguna vs Granada CF - DirecTV Sports

1:00 p.m. Victoria CF vs Villarreal - DirecTV Sports

1:00 p.m. Unami vs Alavés - DirecTV Sports

3:00 p.m. CD Ebro vs Celta - DirecTV Sports

3:00 p.m. Mollerusa vs Getafe - DirecTV Sports

Liga Profesional Argentina

3:00 p.m. San Lorenzo vs Sarmiento - TyC Sports Internacional

5:15 p.m. Boca Juniors v Newell's - ESPN, Star+

7:30 p.m. Banfield vs Independiente - TyC Sports Internacional

MLS

7:30 p.m. New England vs New York City - Star+, ESPN 3

Brasileirao

5:00 p.m. Juventude vs Bragantino - Star+

6:00 p.m. Flamengo vs Ceará - Star+

7:00 p.m. América MG vs Chapecoense - Star+

8:00 p.m. Cuiabá vs Palmeiras - Star+