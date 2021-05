Boca Juniors vs Racing | Fuente: @BocaJuniors

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca Juniors vs Racing Club por la final de Copa Liga Profesional. Entérate aquí de toda la información de Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, lunes 31 de mayo de 2021: horario y guía de canales

Campeonato Uruguayo

1:00 p.m. CA Rentistas vs Montevideo Wanderers - GolTV Play - GolTV

3:15 p.m. Montevideo City Torque vs. CA Fénix - GolTV Play - GolTV

Copa de la Liga Argentina

1:00 p.m. Racing Avellaneda vs. Boca Juniors - Fanatiz -ESPN - FOX Sports Premium

5:00 p.m Independiente vs CA Colón - Fanatiz - ESPN - FOX Sports

Europeo Sub-21

11:00 a.m Holanda vs. Francia - ESPN Extra

2:00 p.m. Portugal vs. Italia - ESPN 3

Hyundai A-League

04:05 a.m. Western United vs. Macarthur FC - My Football YouTube

Serie B Brasil

6:00 p.m. Sampaio Corrêa vs Goiás - Fanatiz

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.