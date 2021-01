Partidos de hoy, jueves 7 de enero 2021 | Fuente: Defensa y Justicia

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia por semifinales de Copa Sudamericana. Entérate aquí de toda la información de LaLiga, Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 7 de enero de 2021: horario y guía de canales

Copa Sudamericana (Semifinales):

7:30 p.m. Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia - DirecTV Sports 610, 683 y 1610





Copa del Rey:

1:00 p.m. Yeclano vs. Valencia - DirecTV Sports 612 y 1612

1:00 p.m. Pontevedra vs. Cádiz - DirecTV Sports 1613

3:00 p.m. Alcoyano vs. Huesca - DirecTV Sports 612 y 1612

3:00 p.m. Las Rozas vs. Eibar - DirecTV Sports 1613





Copa Argentina:

4:00 p.m. Estudiantes Rio Cuarto vs. Chaco For Ever - TyC Sports





Brasileirao:

5:00 p.m. Ceará vs. Internacional

7:00 p.m. Atlético GO vs. Vasco Da Gama