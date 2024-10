Partidos de hoy, martes 1 de octubre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas los detalles del partido FC Barcelona vs Young Boys por la Champions League. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 1 de octubre del 2024: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | Stuttgart vs Sparta Praga - ESPN 2, Disney+

11:45 a.m. | RB Salzburgo vs Stade Brestois - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Arsenal vs PSG - ESPN 7, Disney+

2:00 p.m. | Bayer Leverkusen vs AC Milan - Disney+

2:00 p.m.| Inter de Milan vs Crvena Zvezda - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | FC Barcelona vs Young Boys - ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | PSV vs Sporting Lisboa - ESPN 6, Disney+

2:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Celtic - ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Bratislava vs Manchester City - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

3:00 a.m. | Central Coast Marines vs Burinam United - Disney+

5.00 a.m. | Pohang Steelers vs Shanghái Port - Disney+

5:00 a.m. | Kawasaki Frontale vs Gwangju FC - Disney+

7:00 a.m. | Johor vs Shanghái Shenhua - Disney+

1:00 p.m. | Al Gharafa vs Al Ain - Disney+

1:00 p.m. | Al Hilal vs Al Shorta - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

4:30 p.m. | Tigre vs Independiente - TyC Sports, AFA Play

6:30 p.m. | Rosario Central vs Vélez - TyC Sports

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

1:45 p.m. | Newcastle vs AFC Wimbledon - Disney+

Partidos de hoy, Caribbean Club Championship - Concacaf

5:00 p.m. | Grenades FC vs Moca FC - Disney+

7:00 p.m. | Cibao FC vs Ouanaminthe - Disney+

Partidos de hoy, Central American Cup - Concacaf

9:00 p.m. Saprisa vs Antigua - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

1:45 p.m. | West Bromwich vs Middlesbrough - Disney+