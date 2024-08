Partidos de hoy, martes 27 de agosto del 2024: horarios, canales TV y resultados Champions League y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Rayo Vallecano vs FC Barcelona por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y sigue todos los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 27 de agosto del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:00 p.m. | Mallorca vs Sevilla - ESPN 4, Disney+

2:30 p.m. | Rayo Vallecano vs FC Barcelona - DSports, DGO

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

2:00 p.m. | Galatasaray vs Young Boys - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Sparta Praga vs Malmo - ESPN 7, Disney+

2:00 p.m. | RB Salzburgo vs Dinamo Kiev - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Caribbean Club Championship - Concacaf

5:00 p.m. | Arnett Gardens vs Mount Pleasant FA - Disney+

7:00 p.m. | Moca FC vs AC Port of Spain - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Alemania

1:45 p.m. | Preuben Munster vs Stuttgart - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

7:00 p.m. | Independiente del Valle vs Mushuc Runa - DSports, DGO

Partidos de hoy, Saudi Pro League - Arabia Saudita

1:00 p.m. | Al Fayha vs Al Nassr - Zapping Sports