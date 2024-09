Partidos de hoy, jueves 26 de septiembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Europa League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Peñarol vs Flamengo - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Racing vs Paranaense - DSports, DGO

7:30 p.m. | Cruzeiro vs Libertad - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:00 p.m. | Espanyol vs Villarreal - DSports, DGO

12:00 p.m. | Las Palmas vs Betis - ESPN, Disney+

14:00 p.m. | Celta vs Atlético de Madrid - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

11:45 a.m. | Fenerbahce vs Saint Gilliose - ESPN 3, Disney+

11:45 a.m. | Malmo vs Rangers - ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Tottenham vs Qarabag - Disney+

2:00 p.m. | Roma vs Athletic Bilbao - Disney+

2:00 p.m. | Ajax vs Besiktas - Disney+

2:00 p.m. | Eintracht Frankfurt vs Viktoria Plzen - ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Braga vs Maccabi Tel Aviv - ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Lyon vs Olympiacos - Disney+

2:00 p.m. | FCSB vs Riga - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

8:30 p.m. | Atlético Nacional vs Junior - RCN

Partidos de hoy, Centra American Cup - Concacaf

9:00 p.m. | Comunicaciones vs Alajuelense - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Ecuador

3:00 p.m. | Mushuc Runa vs Libertad - DSports, DGO