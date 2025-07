Partidos de hoy, martes 22 de julio del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Sudamericana y Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Inglaterra vs Italia por la Eurocopa Femenina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 22 de julio del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Cerro Largo vs Central Córdoba - DSports, DGO

7:30 p.m. | Vasco da Gama vs Independiente del Valle - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | América de Cali vs Bahía - DSports, DGO

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:00 a.m. | Lincoln Reds Imps vs Crvena Zvezda - OneFootball

12:00 p.m. | Viktoria Plzen vs Servette - OneFootball

12:00 p.m. | Copenhague vs FC Drita - OneFootball

12:00 p.m. | Pafos vs Maccabi Tel Aviv - OneFootball

Partidos de hoy, Copa América Femenina - Conmebol

4:00 p.m. | Colombia vs Bolivia - DSports, DGO

7:00 p.m. | Paraguay vs Brasil - DSports, DGO

Partidos de hoy, Eurocopa Femenina - UEFA

2:00 p.m. | Inglaterra vs Italia - ESPN 2, ESPN 3, Disney+

