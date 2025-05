Partidos de hoy, domingo 11 de mayo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y el Clásico español

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Alianza Atlético por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 11 de mayo del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

1:00 p.m. | Los Chankas vs. UTC - L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | ADT vs. Juan Pablo II - L1 Max, L1 Play

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC - L1 Max, L1 Play

6:30 p.m. | Universitario vs. Alianza Atlético - Gol Perú

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. | Leganés vs. Espanyol - ESPN 4, Disney+

9:15 a.m. | Barcelona vs. Real Madrid - ESPN, Disney+

11:30 a.m. | Athletic Club vs. Alavés - D Sports, DGO

2:00 p.m. | Real Betis vs. Osasuna - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

6:00 a.m. | Newcastle vs. Chelsea - ESPN, Disney+

8:15 a.m. | Tottenham vs. Crystal Palace - Disney+

8:15 a.m. | Manchester United vs. West Ham - Disney+

8:15 a.m. | Nottingham Forest vs. Leicester City - Disney+

10:30 a.m. | Liverpool vs. Arsenal - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

5:30 a.m. | Udinese vs. Monza - Disney+

8:00 a.m. | Hellas Verona vs. US Lecce - Disney+

11:00 a.m. | Torino vs. Inter de Milán - ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Napoli vs. Genoa - Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

8:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund - ESPN 5, Disney+

10:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. St. Pauli - Disney+

12:30 p.m. | Stuttgart vs. Augsburgo - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

7:30 a.m. | Feyenoord vs. PSV Eindhoven - Disney+

9:45 a.m. | AZ Alkmaar vs. Groningen - Disney+

9:45 a.m. | Ajax vs. NEC Nijmegen - Disney+

Partidos de hoy, Liga2 - Perú

11:00 a.m. | César Vallejo vs. Deportivo Llacuabamba - YouTube FPF

3:00 p.m. | Unión Comercio vs. Comerciantes FC - YouTube FPF

Partidos de hoy, Liga colombiana - Colombia

4:00 p.m. | Alianza vs. Deportivo Cali - RCN Nuestra Tele, Fanatiz

6:00 p.m. | Atlético Nacional vs. Llaneros - RCN Nuestra Tele, Fanatiz

8:20 p.m. | Once Caldas vs. Millonarios - RCN Nuestra Tele, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga MX - México

10:10 p.m. | Tigres UANL vs. Necaxa - Disney+

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

1:00 p.m. | Técnico Universitario vs. Independiente del Valle - El Canal del Fútbol

3:30 p.m. | U. Católica vs. Barcelona SC - El Canal del Fútbol

6:00 p.m. | Emelec vs. Aucas - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos & Canadá

6:00 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. LA FC - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

1:30 p.m. | Independiente vs. Independiente Rivadavia - TyC Sports Internacional, Fanatiz

4:00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Instituto - Disney+, Fanatiz

6:30 p.m. | Huracán vs. Deportivo Riestra - Disney+, Fanatiz

Partidos de hoy, Saudi Pro League - Arabia Saudita

1:00 p.m. | Al Ittihad vs. Al Fayha SC - Zapping Sports

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

3:30 p.m. | Atlético Mineiro vs. Fluminense - Globo Internacional

