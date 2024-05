Partidos de hoy, domingo 26 de mayo del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Sevilla por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 26 de mayo del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Te Apuesto - Perú

2:30 p.m. Alianza Atlético vs. Carlos Mannucci - Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:00 p.m. Sport Boys vs. ADT - GOLPERU

Partidos de hoy, LaLiga - España

7:00 a.m. | Getafe vs. Mallorca - ESPN 4, STAR+

9:15 a.m. | Celta vs. Valencia - DSports, DGO

9:15 a.m. | Las Palmas vs. Alavés - ESPN 4. STAR+

2:00 p.m. | Sevilla vs. FC Barcelona - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

11:00 a.m. | Napoli vs. Lecce - ESPN, STAR+

11:00 a.m. | Atalanta vs. Torino - STAR+

1:45 p.m. | Lazio vs. Sassuolo - STAR+

1:45 p.m. | Hellas Verona vs. Inter de Milan - ESPN, STAR+

1:45 p.m. | Empoli vs. AS Roma - STAR+

1:45 p.m. | Frosinone vs. Udinese - STAR+

Partidos de hoy - Primera División - Uruguay

1:30 p.m. | Huracán vs. Instituto - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

3:30 p.m. | Sarmiento vs. Independiente Rivadavia - AFA Play, Fanatiz

3:45 p.m. | Gimnasia vs. Banfield - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Independiente vs. Vélez - TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | América vs. Cruz Azul - Canal 5, TUDN

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

10:30 a.m. | Cerro vs. River Plate - STAR+

1:00 p.m. | Defensor Sporting vs. Cerro Largo - STAR+

3:30 p.m. | Deportivo Maldonado vs. Fénix - STAR+

Partidos de hoy, Copa - Portugal

11:15 a.m. | FC Porto vs. Sportging Lisboa

Partidos de hoy, Liga 2 - Perú

3:30 p.m. | Municipal vs. Binacional - Nativa

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:15 p.m. | Once Caldas vs. Deportes Tolima - RCN, Fanatiz

Partidos de hoy, Liga Futve - Venezuela

4:30 p.m. | Angostura vs. Puerto Cabello

7:00 p.m. | Portuguesa vs. Carabobo

Partidos de hoy, LigaPro - Ecuador

3:30 p.m. | El Nacional vs. Mushuc Runa - STAR+

6:00 p.m. | Orense vs. Cumbayá FC - STAR+ GolTV

