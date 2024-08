Partidos de hoy, martes 6 de agosto del 2024: horario y canales TV para ver EN VIVO Juegos Olímpicos y amistosos internacionales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Brasil vs España por el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos París 2024. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, fútbol femenino - Juegos Olímpicos

11:00 a.m. | Estados Unidos vs Alemania - Claro Sports, ATV

2:00 p.m. | Brasil vs España - Claro Sports, ATV

Partidos de hoy, amistoso internacional - Estados Unidos

6:00 p.m. | Real Madrid vs Chelsea - ESPN, Disney+, ECDL

6:30 p.m. | Barcelona vs Milan - ESPN, Disney+, ECDL

Partidos de hoy, Leagues Cup - Concacaf

6:30 p.m. | New England Revolution vs Nashville - MLS Season Pass, Apple TV

Partidos de hoy, Central American Cup - Concacaf

5:00 p.m. | Managua vs Saprissa - Disney+

7:00 p.m. | Motagua vs San Francisco - Disney+

9:00 p.m. | Antigua vs CD Águila - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Argentina

7:10 p.m. | San Lorenzo vs Vélez - TyC Sports