Partidos de hoy, martes 17 de septiembre del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial y conoce los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, martes 17 de septiembre del 2024: horarios y guía de canales

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

1:00 p.m. | Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso - Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:15 p.m. | ADT vs Cusco FC - Liga 1 Max, Liga 1 Play

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | Colo Colo vs River Plate - ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Fortaleza vs Corinthians - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:00 p.m. | Mallorca vs Real Sociedad - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

11:45 a.m. | Juventus vs PSV - ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Young Boys vs Aston Villa - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Real Madrid vs Stuttgart - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | AC Milan vs Liverpool - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Bayern vs GNK Dinamo Zagreb - ESPN 5, Disney

2:00 p.m. | Sporting Lisboa vs Lille - ESPN 7, Disney

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

5:00 a.m. | Shandong Taishan vs Central Coast Mariners - Disney+

5:00 a.m. | Gwangju FC vs Yokohama Marinos - Disney+

7:00 a.m. | Buriram vs Vissel Kobe - Disney+

7:00 a.m. | Shanghai Shenhua vs Pohang Steelers - Disney+

9:00 a.m. | Pakhatakor vs Al Wasl- Disney+

11:00 a.m. | Al Rayyan vs Al Hilal - Disney+

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | Atlético San Luis vs Cruz Azul - Disney+

Partidos de hoy, Superliga - Turquía

12:00 p.m. | Galatasaray vs Gaziantep - Disney+