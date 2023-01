Partidos de hoy, 23 de enero: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOAQUIN SARMIENTO

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Paraguay por Sudamericano Sub 20. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 23 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga

3:00 p.m. Valencia CF vs UD Almería - DSports, DGO

Partidos de hoy, Premier League

3:00 p.m. Fulham vs Tottenham - Star+

Partidos de hoy, Serie A Italia

12:30 a.m. Bologna vs US Cremonese - Star+, ESPN 3

2:45 p.m. Inter Milan vs Empoli - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Copa de Francia

2:45 p.m. US Pays de Cassel vs PSG - DSports, DGO

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank

3:00 p.m. FC Andorra vs Albacete - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie Rìo de la Plata

7:15 p.m. Nacional vs Peñarol - Star+

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20

5:00 p.m. Paraguay vs Perù - DSports (610-619), Latina

7:30 p.m. Argentina vs Brasil - Dsports (610-619)

Partidos de hoy, Superliga Turca

12:00 m. Umraniyespor vs Fenerbahce - Star+