Partidos de hoy, Perú, 22 de enero: resultados y canales de TV | Fuente: EFE

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Arsenal por la Premier League 2023. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, domingo 22 de enero del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. Bolivia vs. Ecuador – D Sports, D GO

6:30 p.m. Chile vs. Uruguay – D Sports, D GO

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

08:00 a.m. Villarreal vs. Girona – D Sports, D GO

10:15 a.m. Elche vs. Osasuna – STAR+, ESPN Extra

12:30 p.m. FC Barcelona vs. Getafe – STAR+, ESPN 2

3:00 p.m. Athletic Club vs. Real Madrid – D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. Manchester City vs. Wolves – STAR+

09:00 a.m. Leeds United vs. Brentford – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Sampdoria vs. Udinese – STAR+

09:00 a.m. Monza vs. Sassuolo – STAR+

12:00 p.m. Spezia Calcio vs. AS Roma – STAR+, ESPN 3

2:45 p.m. Juventus vs. Atalanta – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Augsburgo – STAR+

11:30 a.m. Borussia M’gladbach vs. Bayer Leverkusen – STAR+

Partidos de hoy, Amistoso – Argentina

5:00 p.m. Instituto vs. CA Colón – STAR+

Partidos de hoy, Copa de Francia

12:30 p.m. Lille vs. Pau FC – D Sports, D GO

12:30 p.m. FC Thaon BF vs. Nantes – D Sports, D GO

3:00 p.m. Stade Brestois vs. Lens – D Sports, D GO

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

08:30 a.m. Twente vs. Utrecht – STAR+

08:30 a.m. Feyenoord vs. Ajax – STAR+, ESPN 2





Partidos de hoy, Liga MX – México

08:10 p.m. Pachuca vs. FC Juárez – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. Casa Pia vs. Gil Vicente - GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga de Arabia Saudita

12:30 p.m. Al Nassr vs. Al Etiffaq – SSC 1, SporTV 6





