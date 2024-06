Partidos de hoy, martes 11 de junio del 2024: horarios y canales TV para ver EN VIVO amistosos internacionales y Eliminatorias

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Chile vs. Paraguay por Amistosos Internacionales. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, martes 11 de junio del 2024: horario y guía de canales

Partidos de hoy, amistoso internacional - UEFA

9:00 a.m. | Azerbaiyán vs. Kazajistán - STAR+

11:00 a.m. | San Marino vs. Chipre - STAR+

11:00 a.m. | Malta vs. Grecia - STAR+

11:00 a.m. | Moldavia vs. Ucrania - ESPN 2, STAR+

11:00 a.m. | Bielorrusia vs. Israel - STAR+

1:45 p.m. | Portugal vs. Irlanda - ESPN, STAR+

1:45 p.m. | Irlanda del Norte vs. Andorra - STAR+

Partidos de hoy, amistoso internacional - Conmebol

7:00 p.m. | Chile vs. Paraguay - STAR+, Chilevisión, TUDN, Tigo

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

1:00 p.m. | Rampla Junior vs. Boston River - GolTV, STAR+

Partidos de hoy, Eliminatorias Mundial 2026 - CAF

8:00 a.m. | Zambia vs. Tanzania - FIFA+

8:00 a.m. | Mauricio vs. Suazilandia - FIFA+

8:00 a.m. | Kenia vs. Costa de Marfil - FIFA+

8:00 a.m. | Sudán del Sur vs. Sudán - FIFA+

11:00 a.m. | Cabo Verde vs. Libia - FIFA+

11:00 a.m. | Sudáfrica vs. Zimbabue - FIFA+

11:00 a.m. | República del Congo vs. Marruecos - FIFA+

11:00 a.m. | Chad vs. Comoras - FIFA+

11:00 a.m. | Lesoto vs. Ruanda - FIFA+

2:00 p.m. | Angola vs. Camerún - FIFA+

2:00 p.m. | Gabón vs. Gambia - FIFA+

Partidos de hoy, Eliminatorias Mundial 2026 - Concacaf

2:30 p.m. | Cuba vs. Islas Caimán - FIFA+, Concacaf YouTube, Concacaf GO

3:00 p.m. | San Cristóbal y Nieves vs. Bahamas - FIFA+, Concacaf YouTube, Concacaf GO

5:00 p.m. | Guyana vs. Belice - FIFA+, Concacaf YouTube, Concacaf GO

7:00 p.m. | República Dominicana vs. Islas Vírgenes Británicas - FIFA+, Concacaf YouTube, Concacaf GO

7:00 p.m. | Puerto Rico vs. Anguila - FIFA+, Concacaf YouTube, Concacaf GO

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Juventude vs. Vitoria - L1 Play

5:00 p.m. | Atlético GO vs. Corinthians - L1 Play

6:00 p.m. | Botafogo vs. Fluminense - L1 Play

7:30 p.m. | RB Bragantino vs. Atlético Mineiro - L1 Play

