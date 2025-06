Partidos de hoy, martes 24 de junio del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial de Clubes y Copa Oro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca Juniors vs Auckland City por el Mundial de Clubes 2025. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 24 de junio del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Mundial de Clubes - FIFA

2:00 p.m. | Benfica vs Bayern Munich - Amérca, DSports, América tvGO, DGO, DAZN

2:00 p.m. | Auckland vs Boca Juniors - DSports, DGO, Disney+, DAZN

8:00 p.m. | Esperance vs Chelsea - DSports, DGO, DAZN

8:00 p.m. | LAFC vs Flamengo - DSports 2, DGO, DAZN

Partidos de hoy, Copa Oro - Concacaf

6:00 p.m. | Panamá vs Jamaica - ESPN 2, Disney+

6:00 p.m. | Guadalupe vs Guatemala - Disney+

9:00 p.m. | Honduras vs Curazao - Disney+

9:00 p.m. | Canadá vs El Salvador - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:30 p.m. | Santa Fe vs Medellín - RCN

