Bayern Munich vs Benfica EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 del Mundial de Clubes 2025?

Bayern Munich vs Benfica se enfrentan este martes 24 de junio por la fecha 3 del grupo C del Mundial de Clubes 2025. El encuentro se disputará en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y DAZN. También podrás seguir el minuto a minuto del partido por RPP.pe.

Bayern Munich vs Benfica: ¿cómo llegan a la fecha 3 del Mundial de Clubes 2025?



Bayern Munich llega al partido como líder del grupo con seis unidades, producto de sus dos victorias. Benfica, en tanto, llega al cotejo con cuatro puntos, gracias a una victoria y un empate.

¿Cuándo y dónde juegan Bayern Múnich vs Benfica en vivo por la fecha 3 del Mundial de Clubes 2025?



El partido entre Bayern Munich vs Benfica se disputará este martes 24 de junio en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte. El recinto tiene capacidad para 74 867 espectadores.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs Benfica en vivo por el Mundial de Clubes 2025?



En Perú , el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 2:00 p.m. En Alemania , el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 9:00 p.m. En Portugal , el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 3:00 p.m.

En España, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 9:00 p.m.

En Italia, el partido Bayern Munich vs Benfica comienza a las 9:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Bayern Munich vs Benfica en vivo por TV?



El encuentro entre Bayern Munich vs Benfica será transmitido EN VIVO por TV a través de DSports, DGO y DAZN. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bayern Munich vs Benfica: alineaciones posibles

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane.

Benfica: Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Kokcu; Di María, Prestianni, Akturkoglu; Pavlidis.

Bayern Múnich vs Benfica: últimos resultados

Bayern Munich 6-0 Auckland City

Bayern Munich 2-1 Boca Juniors

Benfica 2-2 Boca Juniors

Benfica 6-0 Auckland City