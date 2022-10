Partidos de hoy, Perú, 01 de octubre:horarios y resultados. | Fuente: AFP

Partidos de hoy,Copa Sudamericana

5:00 p.m. Sao Paulo vs. Independiente del Valle-ESPN 2. DirecTV Sports y Star+

Partidos de hoy,LaLiga -España

07:00 a.m. Cádiz CF vs. Villareal -ESPN 3 y Star+

09:15 a.m. Getafe vs. Real Valladolid -DirecTV Sports

11:30 a.m. Sevilla FC vs. Atlético de Madrid-ESPN 2 y Star+

2:00 p.m. Mallorca vs. FC Barcelona -ESPN 3 y Star+





Partidos de hoy, Premier League-Inglaterra

06:30 a.m. Arsenal vs. Tottenham -Star+ y ESPN

09:30 a.m. Southampton vs. Everton -Star+

09:00 a.m. Liverpool vs. Brighton -Star+ y ESPN

09:00 a.m. Fulham vs. Newcastle -Star+

09:00 a.m. Crystal Palace vs. Chelsea -Star+

11:30 a.m. West Ham vs.Wolverhampton-Star+

Partidos de hoy,Serie A- Italia

08:00 a.m. Napoli vs. Torino -ESPN 2 y Star+

11:00 a.m. Inter Milan vs. AS Roma -Star+ y ESPN

1:45 p.m. Empoli vs. AC Milan -Star+





Partidos de hoy,Bundesliga -Alemania

08:30 a.m. Wolfsburgo vs. Suttgart -Star+

08:30 a.m. Frankfurt vs. Unión Berlín -ESPN 4 y Star+

08:30 a.m. Freiburg vs. Mainz 05 -Star+

08:30 a.m. Colonia vs. Borussia Dortmund -Star+

08:30 a.m. RB Leipzig vs. Bochum -Star+

11:30 a.m. Werder Bremen vs. Borussia Mönchengladbach -Star+

Partidos de hoy,Ligue 1- Francia

10:00 a.m. Strasbourg vs. Rennes -Star+

2:00 p.m. PSG vs. Nice -Star+ y ESPN

Partidos de hoy,Liga Portugal

09:30 a.m. Vizela vs. Portimonense -GolTV

2:30 p.m. Vitória SC vs. Benfica - GolTV

Partidos de hoy,Liga Profesional -Argentina

11:00 a.m. Platense vs. Defensa y Justicia -AFA Play y Tyc Sports

11:00 a.m. Central Córdoba vs. Sarmiento -AFA Play

1:30 p.m. San Lorenzo vs. Huracán -AFA Play y Star+

4:00 p.m. Banfield vs. Godoy Cruz - AFA Play y Star+

6:30 p.m. Arsenal vs. Independiente -AFA Play y Tyc Sports

