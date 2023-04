Partidos de hoy, Perú, 10 de abril: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Girona por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, lunes 10 de abril del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

3:30 p.m. Academia Cantolao vs. Unión Comercio – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso – Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga Santander - España

2:00 p.m. Barcelona vs. Girona – D Sports, D GO

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

1:30 p.m. Liverpool vs. Plaza Colonia – STAR+

6:15 p.m. La Luz FC vs. Boston River – STAR+

Partidos de hoy, LaLiga SmartBank – España

2:00 p.m. Alavés vs. FC Andorra – STAR+

Partidos de hoy, Liga PRO – Ecuador

7:00 p.m. Barcelona SC vs. Cumbayá FC – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, Serie B – Italia

08:00 a.m. Frosinone vs. Ascoli – D Sports, D GO

1:30 p.m. Palermo SSD vs. Cosenza - D Sports, D GO





