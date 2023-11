Partidos de hoy, sábado 11 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga, Premier League y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cagliari vs. Juventus por la Serie A. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 11 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. Rayo Vallecano vs. Girona - STAR+, ESPN 2

10:15 a.m. UD Almería vs. Real Sociedad - DSports, DGO

12:30 p.m. Osasuna vs. UD Las Palmas - DSports, DGO

12:30 p.m. Granada CF vs. Getafe – STAR+, ESPN Extra

3:00 p.m. Real Madrid vs. Valencia CF - STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. Wolverhampton vs. Tottenham - STAR+, ESPN

10:00 a.m. Arsenal vs. Burnley - STAR+, ESPN

10:00 a.m. Manchester United vs. Luton Town - STAR+

10:00 a.m. Burnley vs. Crystal Palace - STAR+

10:00 a.m. Crystal Palace vs. Everton - STAR+

12:30 p.m. Bournemouth vs. Newcastle - STAR+, ESPN 3

Partidos de hoy, Serie A – Italia

9:00 a.m. US Lecce vs. AC Milan – STAR+

12:00 p.m. Juventus vs. Cagliari – STAR+, ESPN

2:45 p.m. Monza vs. Torino – STAR+





Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

9:30 a.m. Augsburgo vs. Hoffenheim – STAR+

9:30 a.m. Bayern Munich vs. Heidenheim – STAR+

9:30 a.m. Stuttgart vs. Borussia Dortmund – STAR+, ESPN

9:30 a.m. Darmstadt 98 vs. Mainz 05 – STAR+

12:30 p.m. Bochum vs. Colonia – STAR+





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Stade de Reims vs. PSG – STAR+, ESPN 2

3:00 p.m. Le Havre AC vs. AS Monaco – STAR+, TV5 Monde

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

8:00 a.m. Danubio vs. River Plate M. – STAR+

2:30 p.m. Nacional vs. Peñarol – STAR+, GolTV

5:30 p.m. La Luz FC vs. CA Cerro – STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

2:00 p.m. Argentinos Jrs. vs. Vélez Sarsfield – Fanatiz, AFA Play, STAR+

4:30 p.m. Rosario Central vs. River Plate – Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN 2

6:00 p.m. Lanús vs. Racing Club – Fanatiz, AFA Play, STAR+

7:00 p.m. CA Huracán vs. Arsenal Sarandí – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 – FIFA

4:00 a.m. Japón vs. Polonia – D Sports, DGO

4:00 a.m. Nueva Caledonia vs. Inglaterra – D Sports, DGO

7:00 a.m. Argentina vs. Senegal – D Sports, DGO

7:00 a.m. Brasil vs. Irán – D Sports, DGO





Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Atlético San Luis vs. Santos Laguna – STAR+





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:00 p.m. Houston Dynamo vs. Real Salt Lake – MLS Season Pass (Apple TV)

6:00 p.m. St. Louis City vs. Sporting KC – MLS Season Pass (Apple TV)





NUESTROS PODCASTS

Perú contra la violencia sexual infantil

Cada 19 de noviembre se conmemora en el Perú el Día nacional de la eliminación de la violencia sexual infantil, una problemática que no ha presentado disminución en los últimos años, por lo que es necesario desglosarla en cifras para brindar soluciones. Sepamos más sobre este delito y a que otros tipos de violencia son sometidos los menores de edad a nivel nacional.