Partidos de hoy, Perú, 12 de octubre: resultados y canales de TV | Fuente: EFE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs Inter Milán por la Champions League. Entérate aquí de toda la información de Bundesliga, LaLiga, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 12 de octubre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League

11:45 a.m. Atlético de Madrid vs Club Brugge - Star+, ESPN 2

11:45 a.m. Napoli vs Ajax - Star+, ESPN

2:00 p.m. Bayer Leverkusen vs FC Porto - Star+, FOX Sports 3

2:00 p.m. Tottenham vs Eintracht Frankfurt - Star+, ESPN Extra

2:00 p.m. Barcelona vs Inter Milán - Star+, ESPN

2:00 p.m. Rangers FC vs Liverpool - Star+, ESPN 2

2:00 p.m. Sporting vs Marsella - Star+, ESPN 4

2:00 p.m. Viktoria Plzen vs FC Bayern - Star+, FOX Sports 2

Partidos de hoy, Liga Profesional

12:00 m. Aldosivi vs Banfield - TyC Sports Internacional

2:30 p.m. Gimnasia LP vs San Lorenzo - TyC Sports Internacional

2:30 p.m. Sarmiento vs Boca Juniors - Star+, ESPN 3

5:00 p.m. Independiente vs Barracas Central - Star+

7:30 p.m. River Plate vs Platense - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Liga MX

7:06 p.m. Puebla vs América - Star+

Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

10:15 a.m. Plaza Colonia vs Montevideo City - Star+

5:00 p.m. Boston River vs Peñarol - Star+, GolTV

7:30 p.m. Defensor Sporting vs Danubio - Star+

Partidos de hoy, Copa de Brasil

7:45 p.m. Corinthians vs Flamengo - OneFootball, GolTV, Globo Internacional

Partidos de hoy, FIFA Mundial Femenino Sub 17

6:00 a.m. México vs China - DirecTV Sports, DirecTV Go

6:00 a.m. Canadá vs Francia - DirecTV Sports, DirecTV Go

9:30 a.m. España vs Colombia - DirecTV Sports, DirecTV Go

9:30 a.m. Japón vs Tanzania - DirecTV Sports, DirecTV Go

