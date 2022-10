Partidos de hoy, Perú, 13 de octubre: resultados y canales de tv | Fuente: AFP

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs AC Omonia por laEuropa League. Entérate aquí de toda la información de Bundesliga, LaLiga, Serie A, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, jueves 13 de octubre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Europa League

11:45 a.m. Real Betis vs AS Roma - Star+, ESPN

11:45 a.m. Feyenoord vs FC Midtjylland - Star+, ESPN 3

11:45 a.m. Dynamo Kiev vs Rennes - Star+

11:45 a.m. Nantes vs Freiburg - Star+, FOX Sports 2

11:45 a.m. Qarabag FK vs Olympiacos - Star+

11:45 a.m. AEK Larnaca vs Fenerbahce - Star+

11:45 a.m. Saint-Gilloise - SC Braga - Star+

11:45 p.m. Bodo/Glimt vs Arsenal - Star+, ESPN 2

2:00 p.m. Real Sociedad vs FC Sheriff - Star+, FOX Sports 2

2:00 p.m. PSV Eindhoven vs FC Zurich - Star+

2:00 p.m. Manchester United vs AC Omonia - Star+, ESPN

2:00 p.m. Lazio vs Sturm Graz - Star+, ESPN 3

2:00 p.m. Union Berlin vs Malmô FF - Star+

2:00 p.m. Trabzonspor vs AS Monaco - Star+, ESPN 2

2:00 p.m. PFC Ludogorets vs Hjk Helsinki - Star+

2:00 p.m. Ferencvaros vs Crvena Zvezda - Star+

Partidos de hoy, Liga Profesional

2:30 p.m. Vélez Sarsfield vs Talleres Córdoba - TyC Sports Internacional

5:00 p.m. Godoy Cruz vs Argentinos Juniors - TyC Sports Internacional

5:00 p.m. Lanús vs Patronato - Star+

7:30 p.m. Atlético Tucumán vs Rosario Central - TyC Sports Internacional

Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina

3:00 p.m. Olimpia vs Always Ready - Pluto TV, DirecTV Sports, Facebook watch

3:00 p.m. Defensor Sporting vs Boca Juniors - Pluto TV, DirecTV Sports, Facebook watch

5:15 p.m. Corinthians vs Deportivo Cali - Pluto TV, DirecTV Sports, Facebook watch

5:15 p.m. Club Ñañas vs Ferroviaria - Pluto TV, DirecTV Sports, Facebook watch



Partidos de hoy, Campeonato Uruguayo

1:00 p.m. River Plate M. vs Liverpool FC - Star+, GolTV

5:00 p.m. Albión vs Nacional - Star+, GolTV

7:30 p.m. Montevideo Wanderers vs Cerrito - Star+

Partidos de hoy, Conference League



11:45 a.m. Fiorentina vs Hearts - Star+

11:45 a.m. Cluj vs Slavia Praga - Star+

11:45 a.m. Partizan vs Beograd vs FC Köln - Star+

11:45 a.m. Austria Viena vs Villarreal - Star+

11:45 a.m. Apollon vs Limassol vs AZ Alkmaar - Star+

2:00 p.m. West Ham vs Anderlecht - Star