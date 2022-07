Partidos de hoy, Perú, miércoles 13 de julio: horarios y resultados. | Fuente: @RiverPlate

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre River Plate vs. Barracas Central por Copa Argentina. Entérate aquí de toda la información de la Liga MX, Amistosos y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy,miércoles 13 de julio 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Amistosos



05:00 a.m. AS Roma vs. Sunderland -Star+

06:00 a.m. Tottenham vs. K- League All Star-Star+

11:00 a.m. Hoffenheim vs. Puskas Academy

11:00 a.m. Salernitana vs. Schalke 04

5:00 p.m. Leed Utd vs. Brisbane Roar

Partidos de hoy,Copa Argentina



2:00 p.m. Belgrano vs. Estudiantes -TyC Sports

4:30 p.m. Lanús vs. Godoy Cruz -TyC Sports

7:30 p.m. Barracas Central vs. River Plate -TyC Sports

Partidos de hoy,Copa Do Brasil

6:00 p.m. Ceará vs. Fortaleza

7:30 p.m. Flamengo vs. Atlético Mineiro -GolTV, Brasileirao Play y Fanatiz

7:30 p.m. Santos vs. Corinthians -Brasileirao Play y Fanatiz

Partidos de hoy,LigaBetPlay-Colombia

4:05 p.m. Pasto vs. Envigado -Win Sports

6:10 p.m. Once Caldas vs. La Equiedad -Win Sports

8:15 p.m. Junior vs. Atlético Nacional -Win Sports

Partidos de hoy,Liga MX -México



9:00 p.m. América vs. Toluca -TUDN, Canal 5 y TV Azteca





Partidos de hoy,MLS -Estados Unidos



6:30 p.m. Atlanta United vs. Real Salt Lake -Star+



7:00 p.m. Chicago Fire vs. Toronto FC -Star+



7:00 p.m. DC United vs. Columbus Crew -Star+



7:00 p.m. Minnesota Utd vs. Sporting KC -Star+ y ESPN 3



7:00 p.m. FC Cincinnati vs. Vancouver Whitecaps -Star+



7:00 pm. Inter Miami CF vs. Philadelphia Union -Star+



7:30 p.m. Nashville vs. Seattle Sounders -Star+



8:00 p.m. FC Dallas vs. New York City -Star+



8:00 p.m. Colorado vs. Orlando City .-Star+



9:00 p.m. LA Galaxy vs. San Jose -Star+



Partidos de hoy,Liga Expansión MX -México



5:00 p.m. Tepatitlán FC vs. Raya2 Expansión -Star+



7:05 p.m. Atlante vs. Cancún FC -Star+



9:05 p.m. Atlético La Paz vs. U. de Guadalajara -Star+



Partidos de hoy, LigaPro Serie B-Ecuador



7:00 p.m. Manta FC vs. Olmedo -Star+



